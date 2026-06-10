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Jordánska armáda zneškodnila rakety vypálené z Iránu
Iránske Revolučné gardy v stredu uviedli, že v reakcii na americké útoky na Irán podnikli údery v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte.
Autor TASR
Ammán 10. júna (TASR) - Jordánska armáda zostrelila päť rakiet vypálených z Iránu, ktoré mierili na oblasť, kde sídli letecká základňa s americkými vojakmi. Uviedla to armáda v stredu po tom, čo iránske Revolučné gardy oznámili útoky na americké ciele v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte v reakcii na údery Spojených štátov na islamskú republiku. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a stanice Sky News.
„Zachytili a zostrelili sme päť rakiet vypálených z Iránu smerom k Azraku. V dôsledku ich zachytenia došlo k pádu trosiek, no nie sú zaznamenané žiadne obete alebo materiálne škody,“ uviedli jordánske ozbrojené zložky. Trosky zostrelených rakiet podľa AP preskúmali odborníci na výbušniny.
Iránske Revolučné gardy v stredu uviedli, že v reakcii na americké útoky na Irán podnikli údery v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte.
USA začali s údermi na islamskú republiku v utorok večer po tom, čo prezident Donald Trump upozornil, že Spojené štáty musia reagovať na zostrelenie vrtuľníka neďaleko Hormuzského prielivu. Podľa Trumpa tento vrtuľník zostrelil Irán. Po niekoľkých hodinách americká armáda oznámila ukončenie svojich úderov.
„Zachytili a zostrelili sme päť rakiet vypálených z Iránu smerom k Azraku. V dôsledku ich zachytenia došlo k pádu trosiek, no nie sú zaznamenané žiadne obete alebo materiálne škody,“ uviedli jordánske ozbrojené zložky. Trosky zostrelených rakiet podľa AP preskúmali odborníci na výbušniny.
Iránske Revolučné gardy v stredu uviedli, že v reakcii na americké útoky na Irán podnikli údery v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte.
USA začali s údermi na islamskú republiku v utorok večer po tom, čo prezident Donald Trump upozornil, že Spojené štáty musia reagovať na zostrelenie vrtuľníka neďaleko Hormuzského prielivu. Podľa Trumpa tento vrtuľník zostrelil Irán. Po niekoľkých hodinách americká armáda oznámila ukončenie svojich úderov.