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Jordánska armáda zostrelila nad svojím územím dron
O pôvode tohto bezpilotného stroja neinformovala.
Autor TASR
Ammán 28. júla (TASR) - Jordánska armáda v utorok uviedla, že zostrelila dron neďaleko hraníc s Irakom a Saudskou Arábiou. O pôvode tohto bezpilotného stroja neinformovala, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Jordánske vzdušné sily sa podľa vyhlásenia armády „zaoberali bezpilotným lietadlom, ktoré v utorok v skorých ranných hodinách narušilo jordánsky vzdušný priestor“. Dodala, že dron „úspešne zostrelili vo východnej púšti na území kráľovstva“.
O zachytení dronu neďaleko jordánskej hranice v utorok informovala aj izraelská armáda, podľa ktorej neprenikol na územie Izraela. Ozbrojené sily zisťujú, odkiaľ dron vypustili. K podobnému incidentu došlo aj v pondelok, keď armáda židovského štátu zachytila dva stroje neďaleko jordánskych hraníc.
Od obnovenia bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom je Jordánsko opakovane cieľom útokov. V krajine pri iránskych útokoch tento mesiac zahynuli dvaja americkí vojaci.
Teherán svoje odvetné údery zameriava na americké objekty na Blízkom východe. Ammán trvá na tom, že Jordánsko nehostí zahraničné vojenské základne, ale len menšie jednotky z niekoľkých krajín, pričom sú nasadené na niektorých jordánskych základniach v rámci dohôd o spolupráci a výcviku.
Jordánske vzdušné sily sa podľa vyhlásenia armády „zaoberali bezpilotným lietadlom, ktoré v utorok v skorých ranných hodinách narušilo jordánsky vzdušný priestor“. Dodala, že dron „úspešne zostrelili vo východnej púšti na území kráľovstva“.
O zachytení dronu neďaleko jordánskej hranice v utorok informovala aj izraelská armáda, podľa ktorej neprenikol na územie Izraela. Ozbrojené sily zisťujú, odkiaľ dron vypustili. K podobnému incidentu došlo aj v pondelok, keď armáda židovského štátu zachytila dva stroje neďaleko jordánskych hraníc.
Od obnovenia bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom je Jordánsko opakovane cieľom útokov. V krajine pri iránskych útokoch tento mesiac zahynuli dvaja americkí vojaci.
Teherán svoje odvetné údery zameriava na americké objekty na Blízkom východe. Ammán trvá na tom, že Jordánsko nehostí zahraničné vojenské základne, ale len menšie jednotky z niekoľkých krajín, pričom sú nasadené na niektorých jordánskych základniach v rámci dohôd o spolupráci a výcviku.