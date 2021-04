Jordánska prokuratúra prepustila 16 podozrivých zo sprisahania

Ammán 22. apríla (TASR) - Jordánska prokuratúra vo štvrtok prepustila na slobodu 16 osôb podozrivých z účasti na údajnom sprisahaní s cieľom destabilizovať toto kráľovstvo. Vo väzbe však zostávajú dvaja kľúčoví podozriví, informovali štátne médiá.



Prokuratúra prijala toto rozhodnutie na základe žiadosti kráľa Abdalláha II., ktorý osoby prepustené na slobodu označil za "bratov uvedených do omylu a zatiahnutých do tejto vzbury" a vyjadril želanie, aby mohli byť čo najskôr s rodinou počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán.



Štátne médiá informovali, že panovník pristúpil k tomuto kroku po lobovaní niekoľkých kľúčových osobností z celého Jordánska, ktoré ho požiadali o zmierlivý prístup k zadržaným. Vo väzbe zostávajú bývalý šéf kráľovského súdu Básim Awadalláh a bývalý osobitný vyslanec pre Saudskú Arábiu Šaríf Hasan bin Záid.



Keď sa začiatkom apríla prvýkrát objavili správy o údajnom sprisahaní, medzi podozrivými z účasti na ňom sa spomínal aj nevlastný brat kráľa Abdalláha, princ Hamza. Úrady však neskôr oznámili, že Hamza nebude stíhaný, pretože jeho prípad bol vyriešený v rámci kráľovskej rodiny. Princ Hamza a Abdalláh II. sa neskôr spolu objavila aj na verejnosti.



Nezvyčajný spor v jordánskej kráľovskej rodine sa dostal na verejnosť po tom, čo náčelník generálneho štábu jordánskej armády vyzval 41-ročného princa Hamzu, aby "prestal s činnosťou, ktorá by mohla narušiť stabilitu a bezpečnosť Jordánska". Následne podpredseda vlády Ajman Safadí oznámil, že bolo zmarené sprisahanie, na ktorom sa mal podieľať aj Hamza a ktorého cieľom malo byť podkopanie bezpečnosti Jordánskeho kráľovstva. V tejto súvislosti bolo zadržaných najmenej ďalších 16 osôb.



Kráľovská rodina však neskôr oznámila, že princ Hamza potvrdil svoju lojalitu voči kráľovi Abdalláhovi II. vo vyhlásení, ktoré podpísal.



Princ Hamza je najstarším synom zosnulého kráľa Husajna a kráľovnej Núr. Podľa želania svojho otca, ktorý zomrel v roku 1999, bol vymenovaný za korunného princa, keď sa kráľom stal Abdalláh. V roku 2004 ho však Abdalláh zbavil tohto titulu a udelil ho svojmu najstaršiemu synovi Husajnovi, čím si zároveň upevnil svoju moc.