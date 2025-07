Jordánsko a SAE zhodili do Pásma Gazy 25 ton humanitárnej pomoci

Gaza 27. júla (TASR) - Dve jordánske lietadlá a jedno lietadlo patriace Spojeným arabským emirátom (SAE) zhodili v nedeľu do Pásma Gazy 25 ton humanitárnej pomoci, uviedla jordánska armáda v oficiálnom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Jordánske ozbrojené sily v nedeľu uskutočnili tri zhodenia humanitárnej a potravinovej pomoci do Pásma Gazy, z toho jedno spoločne so SAE,“ uviedla armáda.



Jordánsky predstaviteľ pre agentúru Reuters ozrejmil, že zhadzovanie pomoci z lietadiel nenahrádza humanitárne dodávky po zemi.



Televízia BBC s odvolaním na jordánsku štátnu tlačovú agentúru Petra informovala, že krajina do Pásma Gazy vyslala aj 60 nákladných vozidiel s nevyhnutnými potravinovými zásobami.



Izraelská armáda v sobotu potvrdila, že začne do Pásma Gazy zhadzovať medzinárodnú humanitárnu pomoc. Minister zahraničných vecí SAE šejk Sajf bin Zájid Ál Nahján len chvíľu pred vyhlásením izraelskej armády oznámil, že jeho krajina obnovuje dodávky pomoci do Gazy s okamžitou platnosťou. V nedeľu začali do Pásma Gazy smerovať aj kamióny s humanitárnou pomocou z Egypta.



Obnoveniu dodávok pomoci predchádzali mesiace medzinárodného tlaku a varovaní humanitárnych organizácií pred šírením hladomoru v enkláve. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva pod správou Hamasu zomrelo v regióne od vypuknutia vojny v dôsledku podvýživy najmenej 133 ľudí, uvádza BBC.