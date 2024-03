Jordánsko a USA zhodili do Pásma Gazy vyše 36.000 dávok pomoci

Washington 5. marca (TASR) — Americké a jordánske vojenské nákladné lietadlá zhodili v utorok do Pásma Gazy 36.800 dávok potravinovej pomoci. Oznámilo to Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM), informovala agentúra AFP.



Zhodenie pomoci sa uskutočnilo o 14.30 h miestneho času (13.30 h SEČ) na severe Pásma Gazy. Centrálne velenie dodalo, že ďalšie letecké dodávky sa už plánujú.



Spojené štáty začali v sobotu zhadzovať pomoc do Pásma Gazy, kde po vlaňajšom útoku militantov z Hamasu na Izrael zo 7. októbra prebieha rozsiahla operácia izraelskej armády. V jej dôsledku sa dramaticky znížilo množstvo humanitárnej pomoci privážanej kamiónmi.



Sabrina Singhová z tlačového oddelenia Pentagónu v pondelok uviedla, že za posledný týždeň prišlo do Pásma Gazy 30 - 120 nákladných áut denne. Na margo zhadzovania pomoci z lietadiel poznamenala, že nemá nahradiť, ale iba doplniť pozemné dodávky.