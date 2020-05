Anexia Západného brehu Izraelom by bola podľa Jordánska katastrofou

Ammán 14. mája (TASR) – Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí dnes upozornil, že akékoľvek izraelské kroky smerujúce k anektovaniu Predjordánska budú "katastrofou", zmaria akúkoľvek šancu na spravodlivý mier medzi Izraelom a Palestínčanmi, posunú región k ďalšiemu konfliktu a nevyhnutne povedú k riešeniu v podobe existencie jedného štátu v danom priestore.



Ako informovala agentúra AFP, Safadí na túto tému hovoril v telefonickom rozhovore so svojou španielskou rezortnou kolegyňou Aranchou Gonzálezovou Layaovou. Podľa jordánskeho ministerstva sa dohodli, že odmietnu akékoľvek kroky Izraela smerom k anexii a preskúmajú možnosti na vybudovanie "medzinárodného frontu" proti takémuto kroku.



Anektovanie židovských osád a údolia rieky Jordán je súčasťou mierového plánu predloženého v januári tohto roku prezidentom USA Donaldom Trumpom.



Americký plán zaručuje Palestínčanom obmedzenú samosprávu v častiach Predjordánska, pričom povoľuje Izraelu anektovať všetky tamojšie židovské osady a ponechať si takmer celý východný Jeruzalem. Palestínčania si pritom nárokujú na východný Jeruzalem ako na hlavné mesto svojho budúceho štátu.



V americkom pláne sa im ako hlavné mesto možného palestínskeho štátu navrhuje dedina Abú Dís, ležiaca v tesnej blízkosti východného Jeruzalema, za bezpečnostným múrom vybudovaným na tomto území Izraelom.

Trumpom prezentovaný plán odmietli Palestínčania, Liga arabských štátov i Organizácia islamskej spolupráce.



Správa o postoji Jordánska k tomuto plánu sa objavila v čase, keď v Izraeli vrcholí formovanie vlády, ktorú na základe koaličnej dohody vytvoril dlhoročný premiér Benjamin Netanjahu so svojím hlavným politickým oponentom Bennym Gancom. Post ministra zahraničných vecí v novom kabinete pripadne zrejme bývalému náčelníkovi generálneho štábu izraelskej armády Gabimu Aškenazimu.



V súlade s dosiahnutou dohodou sa Ganc a Netanjahu budú striedať vo funkcii predsedu vlády, pričom Netanjahu ju bude poldruha zastávať ako prvý a Ganc ho vystrieda v októbri 2021. Táto dohoda zaviedla do slovníka politických termínov v Izraeli v súvislosti Gancom nové heslo - alternant, poznamenala nedávno AFP.