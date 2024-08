Jordánsko: Izrael sa zabitím vodcu Hamasu stal lotrovským štátom

Ammán 1. augusta (TASR) - Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí vo štvrtok vyhlásil, že Izrael sa svojím "atentátom" na politického vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju stal "lotrovským štátom" a je potrebné ho zastaviť. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Safadí dodal, že zabitie hlavného vyjednávača Hamasu, ktorý sa usiloval o dosiahnutie prímeria a dohody o prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy, je jasným znakom toho, že Izrael sa rozhodol podkopať rokovania podporované Američanmi.



"Izrael včera zavraždil Ismáíla Haníju. Bol to on, kto vyjednával o dohode o výmene. Tak ako je možné, že krajina, ktorá chce uzavrieť dohodu, zabije hlavného účastníka týchto rokovaní?" povedal Safadí na tlačovej konferencii.



"Takže keď sa (izraelský premiér Benjamin) Netanjahu rozhodol poslať svoje rakety na zavraždenie Haníju v Iráne, čím porušil suverenitu inej krajiny a dostal eskaláciu (napätia) na veľmi vysokú úroveň, je to niekto, kto chce, aby dohoda fungovala?" spýtal sa Safadí.



"Izrael sa rozhodol podkopať všetku tú prácu, ktorú vykonali Egypt, Katar a USA, aby dosiahli dohodu, ktorá by priniesla prímerie, oslobodila rukojemníkov a oslobodila väzňov," vyhlásil šéf jordánskej diplomacie.



Izrael sa k Haníjovej smrti zatiaľ ešte oficiálne nevyjadril, ale predstavitelia Iránu aj Hamasu uviedli, že k nej došlo v stredu pred úsvitom v Teheráne v dôsledku izraelského vzdušného úderu.



Safadí žiada medzinárodné spoločenstvo, aby podniklo kroky na "skrotenie" Izraela. "Bezpečnostná rada (OSN) nesmie dovoliť štátu, ktorý sa stal lotrovským, aby v regióne vyvolával ďalšie vojny a ničenie," varoval.