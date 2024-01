Jordánsko: Neschopnosť držať Izrael na uzde ohrozuje širší región

Ammán 12. januára (TASR) - Zo zvýšeného regionálneho napätia a násilností v Červenom mori možno viniť vojnové zločiny Izraela proti Palestínčanom. Vyhlásilo to v piatok Jordánsko s tým, že v dôsledku toho hrozí rozpútanie rozsiahlejšej vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Izrael, ktorý je od októbra vo vojne s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, popiera páchanie vojnových zločinov.



Medzinárodné spoločenstvo nedokázalo zastaviť izraelskú "agresivitu" voči Palestínčanom, ktorá ohrozuje regionálnu bezpečnosť. Vyhlásil to jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí po útokoch Spojených štátov a Británie na vojenské ciele Iránom podporovaných povstalcov húsíov v Jemene. Americko-britské údery boli reakciou na útoky húsíov na plavidlá v Červenom mori.



"Izraelská agresia v Gaze a jeho pokračujúce páchanie vojnových zločinov proti palestínskemu ľudu a beztrestné porušovanie medzinárodného práva sú zodpovedné za stúpanie napätia, ktoré v regióne vidíme," vyhlásil Safadí.



Stabilita Blízkeho východu je blízko previazaná s jeho bezpečnosťou, povedal šéf jordánskej diplomacie.



"Medzinárodné spoločenstvo je na humanitárnej, morálnej, legálnej a bezpečnostnej križovatke. Buď ponesie svoju zodpovednosť a zastaví izraelskú arogantnú agresiu a ochráni civilistov, alebo dovolí izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a jeho extrémistickým ministrom vtiahnuť nás do regionálnej vojny ohrozujúcej svetový mier," vyhlásil Safadí.



Zároveň uviedol, že Izrael tlačí región do väčšieho konfliktu aj pokračovaním svojich snáh o otvorenie nových frontov. Vojenské kroky, ktorý Izrael podniká proti civilistom, podľa Safadího napĺňajú právnu definíciu genocídy.



Izrael v piatok odmietol obvinenia z genocídy, ktoré proti nemu vzniesla na pôde Medzinárodného súdneho dvora (MSD) Juhoafrická republika, ako skreslené.



Izrael uviedol, že jeho jednotky dodržujú medzinárodné právo v boji proti palestínskym militantom v Gaze podnikajúcim operácie v oblastiach husto obývaných civilistami.