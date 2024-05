Jordánsko: Netanjahu bombardovaním Rafahu ohrozuje dohodu o prímerí

Washington/Káhira 7. mája (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. vyzval v pondelok amerického prezidenta Joea Bidena na intervenciu v záujme zabrániť "ďalšej masakre" v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, kde hrozí pozemná izraelská vojenská ofenzíva, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Podľa jordánskeho panovníka by útok na Rafah, kde sa v súčasnosti nachádza približne 1,4 milióna vysídlencov a utečencov pred vojnou medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Gaze, viedol k novej masakre.



Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safádí zároveň v pondelok uviedol, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu ohrozuje dohodu o prímerí v Gaze bombardovaním Rafahu.



"Vyvinulo sa obrovské úsilie na vytvorenie dohody o výmene, ktorou sa dosiahne prepustenie rukojemníkov a prímerie. Hamas dal ponuku. Ak Netanjahu skutočne chce dohodu, bude o nej seriózne rokovať. Miesto toho však ohrozuje dohodu o prímerí bombardovaním Rafahu," napísal šéf jordánskej diplomacie na sociálnej sieti X.



Izrael v pondelok letecky bombardoval východnú časť mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že jeho vojnový kabinet bude pokračovať v operácii v Rafahu s cieľom vystupňovať tlak na Hamas, aby prepustil zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, i v záujme dosiahnutia ďalších vojenských cieľov krajiny.



Ozbrojené krídlo organizácie Palestínsky islamský džihád v pondelok uviedlo, že jeho militanti podnikli raketové útoky z územia Gazy smerom na juh Izraela. Išlo pritom o odvetu za izraelské letecké útoky na palestínske územia.



Brigády al-Kuds oznámili, že cieľom ich útokov bolo izraelské mesto Sderot, neďaleký kibuc Nir Am i ďalšie obývané oblasti na juhu Izraela pri hraniciach s Pásmom Gazy.



Katar medzitým oznámil, že jeho delegácia v utorok pricestuje do Káhiry na obnovené nepriame vyjednávania medzi Izraelom a Hamasom cez sprostredkovateľov. Katarské ministerstvo zahraničných vecí súčasne označilo odpoveď Hamasu na návrh dohody o prímerí za "pozitívnu", píše Reuters.



Vedenie Hamasu v pondelok súhlasilo s návrhom dohody o prímerí, ktorú predstavili sprostredkovatelia z Kataru a Egypta, Izrael však uviedol, že tento návrh je pre neho neprijateľný, pripomína Reuters.



Úrad premiéra Netanjahua však informoval, že Izrael napriek tomu vyšle svoju delegáciu na schôdzku so sprostredkovateľmi v záujme dosiahnuť prijateľnú dohodu.