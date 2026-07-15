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Jordánsko odrazilo ďalší útok zo strany Iránu

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Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Letecká základňa, ktorú využíva americká armáda, sa nachádza vo východnom Jordánsku, píše DPA.

Autor TASR
Ammán 15. júla (TASR) - Jordánske systémy protivzdušnej obrany zostrelili tri rakety, ktoré v noci na stredu vleteli z Iránu do vzdušného priestoru krajiny, uviedla armáda. Podľa kráľovstva nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani ku škodám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Iránske Revolučné gardy (IRGC) sa prihlásili k zodpovednosti za útok na leteckú základňu al-Azrak s tým, že ich cieľom boli hangáre, ktoré tam využívajú americké stíhačky. Iránske ozbrojené sily tiež uviedli, že na ciele v Jordánsku vyslali kamikadze drony.

Letecká základňa, ktorú využíva americká armáda, sa nachádza vo východnom Jordánsku, píše DPA.

IRGC v utorok vyzvali Jordánsko, aby ukončilo vojenskú spoluprácu s Washingtonom, pričom uviedli, že stiahnutie amerických síl zo základní v kráľovstve by pomohlo obnoviť bezpečnosť v regióne.
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