Jordánsko posilnilo vojenskú prítomnosť na hraniciach s Izraelom

Ammán 21. novembra (TASR) - Jordánsko v utorok uviedlo, že posilnilo vojenskú prítomnosť na hraniciach s Izraelom. Zároveň upozornilo, že akýkoľvek pokus Izraela o násilné vysídlenie Palestínčanov cez rieku Jordán by predstavoval porušenie mierovej dohody. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Jordánsky premiér Bišár Chasawna povedal, že Ammán je pripravený prijať "všetky prostriedky, ktoré sú v jeho silách", aby zabránil Izraelu uskutočniť akúkoľvek politiku zameranú na masové vysídlenie Palestínčanov zo Západného brehu Jordánu.



"Akékoľvek vysídlenie (Palestínčanov) alebo vytvorenie podmienok, ktoré by k tomu viedli, bude Jordánsko považovať za vyhlásenie vojny a predstavovalo by to podstatné porušenie mierovej zmluvy," citovali Chasawnu štátne médiá s odkazom na mierovú zmluvu Jordánska s Izraelom z roku 1994. "Viedlo by to k likvidácii palestínskej záležitosti a k poškodeniu národnej bezpečnosti Jordánska," dodal.



Jordánsko bolo po Egypte druhou arabskou krajinou, ktorá po niekoľkých arabsko-izraelských vojnách podpísala s Izraelom mierovú dohodu a v súčasnosti s ním ma silné bezpečnostné väzby. Vzťahy medzi oboma krajinami však ochladli po tom, ako sa k moci dostala jedna z najpravicovejších vlád v histórii Izraela, píše Reuters.



"Mierová zmluva by bola kusom papiera na poličke pokrytej prachom, ak by Izrael nerešpektoval svoje záväzky a porušoval ich," uviedol jordánsky premiér.



Pri akejkoľvek hrozbe pre národnú bezpečnosť Jordánska by do úvahy prichádzali všetky možnosti, povedal. Dodal, že rozmiestnenie vojakov na hraniciach s Izraelom je súčasťou opatrení na ochranu bezpečnosti krajiny.



Chasawna tvrdí, že kroky Izraela na Západnom brehu Jordánu môžu vyvolať širšie násilie, pričom poukázal na nárast útokov izraelských osadníkov na Palestínčanov od 7. októbra, keď palestínske militantné hnutie Hamas zaútočilo na Izrael.



Aj Washington vyzval Izrael, aby obmedzil násilnosti na Západnom brehu Jordánu pre obavy z eskalácie konfliktu, pripomína Reuters.



"Izrael by sa mal vyhnúť akejkoľvek eskalácii na Západnom brehu... Toto je červená čiara, ktorú Jordánsko neakceptuje," uviedol jordánsky premiér.