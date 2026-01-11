Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jordánsko potvrdilo zapojenie do útokov proti cieľom IS v Sýrii

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pri útoku zomreli dvaja americkí vojaci a jeden civilný tlmočník.

Autor TASR
Ammán 11. januára (TASR) - Jordánske vzdušné sily v rámci americkej operácie v Sýrii útočili na ciele teroristickej organizácie Islamský štát, uviedla v nedeľu jordánska armáda. TASR o tom píše podľa agentúr AP a AFP.

Sobotňajšie útoky „boli koordinované s partnermi v rámci medzinárodnej koalície... s cieľom neutralizovať možnosti teroristických skupín a zabrániť im v reorganizácii“, vysvetlila armáda.

Útoky boli súčasťou operácie Hawkeye Strike „ako priama reakcia na smrtiaci útok ISIS na americké a sýrske sily v sýrskom meste Palmýra“ 13. decembra, uviedlo v sobotu Centrálne velenia USA (CENTCOM) na sieti X.

Pri útoku zomreli dvaja americkí vojaci a jeden civilný tlmočník. Prezident Donald Trump v nadväznosti na ich zabitie uviedol, že išlo o útok proti Spojeným štátom a Sýrii, a že USA odpovedia „veľmi vážnou odvetou“.

Sýria sa v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti organizácii Islamský štát vedenej Spojenými štátmi. Organizácia svojho času kontrolovala približne 40 percent územia Iraku a približne tretinu územia Sýrie. Vojenská koalícia začala proti IS bojovať v roku 2014.

V súčasnosti sa IS považuje za vojensky porazenú, ale podľa USA má v Iraku a Sýrii ešte približne 2500 aktívnych bojovníkov.
