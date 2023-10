Jordánsko požiadalo USA, aby na jeho území nasadili systémy Patriot

Ammán 30. októbra (TASR) - Jordánsko požiadalo Spojené štáty, aby na jeho území nasadili batérie systému protivzdušnej obrany Patriot na posilnenie obrany v čase zvýšeného napätia na Blízkom východe. Uviedol to v nedeľu hovorca jordánskej armády, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Niekoľko batérii amerického systému protivzdušnej obrany Patriot bolo v Jordánsku rozmiestnených v roku 2013 z dôvodu občianskej vojny v susednej Sýrii pre obavy z eskalácie konfliktu.



Jordánski predstavitelia sú teraz znepokojení, že by boje medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas mohli prerásť do regionálneho konfliktu.



"Požiadali sme americkú stranu, aby pomohla posilniť náš obranný systém pomocou systému protivzdušnej obrany Patriot," povedal hovorca jordánskej armády v štátnej televízii.



Patriot patrí k najpokročilejším americkým systémom protivzdušnej obrany a je zvyčajne nedostatkový, keďže oňho Washington žiadajú spojenci po celom svete, píše Reuters.



Spojené štáty v uplynulých týždňoch posilnili svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe a do regiónu vyslali aj dve svoje lietadlové lode. Reagovali tak na vypuknutie konfliktu medzi Izraelom a Hamasom.



Jordánsko patrí k verným spojencom USA na Blízkom východe a každoročne hostí amerických vojakov na rozsiahlych vojenských cvičeniach.