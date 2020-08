Jordánsko pre nárast prípadov nákazy zatvorí hranice so Sýriou

Ammán 12. augusta (TASR) - Jordánsko sa rozhodlo s platnosťou od štvrtka na týždeň zatvoriť svoj najväčší hraničný priechod so Sýriou. Dôvodom je výrazný nárast nových prípadov ochorenia COVID-19, ktorú spôsobuje nový druh koronavírusu. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Tento krok prijala jordánska vláda na základe odporúčaní vládneho výboru, ktorý má na starosti hranice a letísk. Na hraničnom priechode, v Jordánsku známom ako Džábir, v Sýrii ako Nasíb, malo totiž pozitívne výsledky testov na ochorenie COVID-19 niekoľko zamestnancov. Všetci ostatní pracovníci preto pôjdu do karantény.



Jordánsky premiér Umar Razzáz uviedol, že vláda preskúma opatrenia na tomto priechode, ako aj na ďalších dvoch hraničných priechodoch s Irakom a Saudskou Arábiou.



Od utorka Jordánsko zaznamenalo 25 nových prípadov lokálneho prenosu koronavírusu; väčšinou ide o Jordáncov vracajúcich sa do vlasti prostredníctvom repatriačných letov.



Jordánsko vďaka prísnym opatreniam doposiaľ podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa eviduje 1283 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 a 11 úmrtí.