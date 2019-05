Jordánsko prehralo spor týkajúci sa sudánskeho exprezidenta Bašíra

Odvolacia komora ICC dospela k záveru, že úradujúca hlava štátu nemá imunitu voči zatknutiu za údajné závažné zločiny dokonca ani v prípade, keď ide o lídra krajiny, ktorá nie je členom ICC.

Ženeva 6. mája (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu v pondelok potvrdil, že Jordánsko nesplnilo svoje medzinárodné záväzky, keď v roku 2017 nezatklo na svojom území vtedajšieho sudánskeho prezidenta Umara Bašíra. Uviedla to v pondelok na svojej webovej stránke medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).



Dlhoročného sudánskeho prezidenta Bašíra zosadila a zatkla 11. apríla 2019 sudánska armáda po štyroch mesiacoch masových protestov.



Sudán nie je členom ICC, tento tribunál so sídlom v Haagu však vydal na Bašíra v rokoch 2009 a 2010 zatykače na základe vyšetrovania, ktoré iniciovala Bezpečnostná rada OSN. Bašíra obvinili z genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov spáchanými v západosudánskom regióne Dárfúr.



Bašír navštívil Jordánsko v marci 2017, keď sa zúčastnil na summite Ligy Arabských štátov (LAŠ) v Ammáne. Jordánsko vtedy podľa HRW tvrdilo, že nemalo povinnosť Bašíra zatknúť, keďže bol hlavou štátu, ktorý nie je členom ICC.



Päťčlenná odvolacia komora však v pondelok jednohlasne potvrdila predchádzajúce rozhodnutie ICC, že Jordánsko malo povinnosť Bašíra zatknúť.



Jordánsko aj Sudán sú signatármi dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy, na základe ktorého mal byť Bašír zatknutý, zdôraznil súd.



Sudán sa podľa HRW opakovane snažil ICC brániť vo vyšetrovaní udalostí z Dárfuru.



Bašír sa počas pôsobenia v úrade snažil zachovať si legitimitu a zosmiešňoval ICC cestovaním do zahraničia aj napriek zatykačom. Niektoré krajiny - členovia aj nečlenovia ICC - ho privítali, zatiaľ čo ďalšie dali jasne najavo, že na ich území nie je vítaný.



Umara Bašíra po zosadení začali v Sudáne vyšetrovať pre podozrenie z prania špinavých peňazí a nezákonného vlastníctva veľkého množstva zahraničnej meny.