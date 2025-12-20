< sekcia Zahraničie
Jordánsko sa podieľalo na operácii proti cieľom džihádistov v Sýrii
Austrálsky premiér Anthony Albanese medzitým v sobotu ocenil operáciu vedenú Spojenými štátmi s cieľom eliminovať členov IS v Sýrii ako odvetu za zabitie Američanov, píše agentúra DPA.
Autor TASR
Ammán/Sydney/Damask 20. decembra (TASR) - Jordánske vzdušné sily vykonali údery na ciele džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii v rámci Spojenými štátmi vedenej operácie, ktorá sa uskutočnila v noci na sobotu. Potvrdila to jordánska armáda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Jordánske ozbrojené sily vo vyhlásení uviedli, že k operácii sa pripojili, aby „zabránili extrémistickým organizáciám využívať tieto oblasti ako odpaľovacie rampy a ohrozovať bezpečnosť susedov Sýrie“.
Najmenej päť členov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) vrátane veliteľa bunky zodpovedajúcej za drony zahynuli v noci na sobotu počas amerického náletu, ktorý USA podnikli ako odvetu za útok, čo minulý víkend pripravil o život troch Američanov. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).
Albanese vyslovil takýmto úderom na ciele teroristov z IS podporu. K jeho vyjadreniam došlo približne týždeň po smrtiacom útoku dvoch strelcov na oslavy židovského sviatku svetiel - chanuky - na ikonickej pláži Bondi v austrálskom meste Sydney, ktorý si vyžiadal 15 obetí na životoch. Podľa úradov bol útok, ktorý vykonali dvaja strelci - otec a syn - inšpirovaný práve ideológiou Islamského štátu.
Organizácia útok ocenila, neprevzala zaň však priamu zodpovednosť, pripomína DPA.
Islamský štát spôsobil „nesmierne utrpenie na celom svete“, a to ako svojimi činmi, tak aj „zlomyseľnou ideológiou“, ktorú šíril, dodal Albanese.
