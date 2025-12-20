Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. december 2025Meniny má Dagmar
< sekcia Zahraničie

Jordánsko sa podieľalo na operácii proti cieľom džihádistov v Sýrii

.
Austrálsky premiér Anthony Albanese. Foto: TASR/AP

Austrálsky premiér Anthony Albanese medzitým v sobotu ocenil operáciu vedenú Spojenými štátmi s cieľom eliminovať členov IS v Sýrii ako odvetu za zabitie Američanov, píše agentúra DPA.

Autor TASR
Ammán/Sydney/Damask 20. decembra (TASR) - Jordánske vzdušné sily vykonali údery na ciele džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii v rámci Spojenými štátmi vedenej operácie, ktorá sa uskutočnila v noci na sobotu. Potvrdila to jordánska armáda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Jordánske ozbrojené sily vo vyhlásení uviedli, že k operácii sa pripojili, aby „zabránili extrémistickým organizáciám využívať tieto oblasti ako odpaľovacie rampy a ohrozovať bezpečnosť susedov Sýrie“.

Najmenej päť členov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) vrátane veliteľa bunky zodpovedajúcej za drony zahynuli v noci na sobotu počas amerického náletu, ktorý USA podnikli ako odvetu za útok, čo minulý víkend pripravil o život troch Američanov. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).

Austrálsky premiér Anthony Albanese medzitým v sobotu ocenil operáciu vedenú Spojenými štátmi s cieľom eliminovať členov IS v Sýrii ako odvetu za zabitie Američanov, píše agentúra DPA.

Albanese vyslovil takýmto úderom na ciele teroristov z IS podporu. K jeho vyjadreniam došlo približne týždeň po smrtiacom útoku dvoch strelcov na oslavy židovského sviatku svetiel - chanuky - na ikonickej pláži Bondi v austrálskom meste Sydney, ktorý si vyžiadal 15 obetí na životoch. Podľa úradov bol útok, ktorý vykonali dvaja strelci - otec a syn - inšpirovaný práve ideológiou Islamského štátu.

Organizácia útok ocenila, neprevzala zaň však priamu zodpovednosť, pripomína DPA.

Islamský štát spôsobil „nesmierne utrpenie na celom svete“, a to ako svojimi činmi, tak aj „zlomyseľnou ideológiou“, ktorú šíril, dodal Albanese.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás na Štedrý deň sneh?

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

ULICAMI BRATISLAVY: Trojjazyčné mesto: Prešporok - Pozsony - Pressburg

Raši: Ak by sa poslanci správali slušne, etický kódex NRSR by nechýbal