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Jordánsko si predvolalo iránskeho diplomata na protest proti útokom
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v sobotu oznámilo, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší vojak je nezvestný.
Autor TASR
Ammán 19. júla (TASR) - Jordánske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že si predvolalo iránskeho chargé d'affaires v Ammáne, ktorému tlmočilo protest proti vyjadreniam a útokom zo strany Teheránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo podľa vyhlásenia iránskemu diplomatovi vyjadrilo „dôrazný protest proti sústavným brutálnym a neopodstatneným iránskym útokom na územie kráľovstva“. Dostal tiež pokyn odovzdať Teheránu odkaz, aby okamžite zastavil svoje útoky na Jordánsko a tiež „neprijateľné provokatívne výroky“.
Jordánsko, na území ktorého sa nachádzajú americkí vojaci i americké lietadlá, je od začiatku vojny na Blízkom východe pravidelne terčom iránskych odvetných úderov. V posledných dňoch opakovane hlási zostrelenie iránskych rakiet, ktoré smerovali na jeho územie.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v sobotu oznámilo, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší vojak je nezvestný.
Ministerstvo podľa vyhlásenia iránskemu diplomatovi vyjadrilo „dôrazný protest proti sústavným brutálnym a neopodstatneným iránskym útokom na územie kráľovstva“. Dostal tiež pokyn odovzdať Teheránu odkaz, aby okamžite zastavil svoje útoky na Jordánsko a tiež „neprijateľné provokatívne výroky“.
Jordánsko, na území ktorého sa nachádzajú americkí vojaci i americké lietadlá, je od začiatku vojny na Blízkom východe pravidelne terčom iránskych odvetných úderov. V posledných dňoch opakovane hlási zostrelenie iránskych rakiet, ktoré smerovali na jeho územie.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v sobotu oznámilo, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší vojak je nezvestný.