Jordánsko uskutočnilo veľké letecké zhadzovanie pomoci do Pásma Gazy

Ammán/Gaza 5. marca (TASR) - Jordánsko v utorok oznámilo, že v spolupráci so Spojenými štátmi, Francúzskom a Egyptom uskutočnilo svoje najväčšie letecké zhadzovanie potravín a iných humanitárnych zásob do Pásma Gazy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Na operácii sa podieľali tri lietadlá jordánskych ozbrojených síl, spoločne s troma lietadlami USA, jedným egyptským a jedným francúzskym. Cieľom zhadzovania pomoci bola severná časť Pásma Gazy.



Medzi balíkmi pripevnenými k padákom bola aj pomoc poskytnutá Svetovým potravinovým programom OSN (WFP), uviedli jordánske ozbrojené sily.



Jordánsko letecky zhadzuje potraviny a ďalšie zásoby do Pásma Gazy od novembra. Nedávno sa začali k týmto operáciám pridávať aj ďalšie krajiny.