Jordánska vláda nariadila zákaz vychádzania, dohliadať naň bude armád

Ammán 20. marca (TASR) - Jordánsko uvalí od soboty zákaz vychádzania zabraňujúci pohybu obyvateľov po vonku až na výnimočné prípady. Cieľom opatrenia je predísť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa hovorcu vlády nariadenie začne platiť v sobotu ráno o 7.00 h miestneho času a vyhlásené bolo až do odvolania.



Kráľ Abdalláh II. prijal mimoriadny dekrét, ktorý dáva vláde rozsiahle právomoci ako vynútenie zákazu vychádzania pomocou armády a ďalšie opatrenia, ktoré porušujú občianske a politické slobody.



Vládou nariadený zákaz vychádzania navrhol premiér Umar Razzáz po tom, čo mnoho ľudí nedržiavalo výzvy orgánov, aby až na nevyhnutné prípady nevychádzali z domov.



Jordánska armáda vo štvrtok uzavrela hlavné mesto od zvyšku krajiny a zablokovala tam desať miliónov obyvateľov.



Krajina dosiaľ eviduje 69 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, ale úrady sa obávajú, že by sa nákaza mohla rýchlo šíriť.



Jordánsko už v čase globálnej pandémie uzavrelo pozemné a námorné hraničné priechody so Sýriou, Irakom, Egyptom a Izraelom a od utorka pozastavilo všetky prichádzajúce a odchádzajúce lety.