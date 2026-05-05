Jordánsko zablokovalo pornografické webstránky
Autor TASR
Ammán 5. mája (TASR) - Jordánsky telekomunikačný úrad v utorok oznámil, že zablokoval všetky pornografické webové stránky, ktoré už v kráľovstve nebudú dostupné. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Telekomunikačný úrad „oficiálne informoval všetky telekomunikačné spoločnosti, aby okamžite začali uplatňovať zablokovanie pornografických webových stránok“, uviedla popredná predstaviteľka úradu Lára al-Chatíbová.
Pre AFP potvrdila, že toto opatrenie sa týka všetkých webstránok, ktoré sú „škodlivé, pornografické alebo porušujú legislatívu“. Dodala, že cieľom je „čeliť rizikám podvodov, klamstiev a zneužívania“.
Poslankyňa Díma Tahbúbová toto rozhodnutie privítala. „Ide o kritickú otázku, ktorú som nastolila v októbri 2025 a požiadala vládu, aby zablokovala webové stránky a chránila naše komunity,“ uviedla v príspevku na Facebooku.
