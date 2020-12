Jordánsko hlási dva prípady nákazy novou mutáciou koronavírusu

Ammán 27. decembra (TASR) - Jordánsko zaznamenalo dva prípady novej a zrejme infekčnejšej mutácie koronavírusu, ktorá sa nedávno objavila v Británii. Nákaza sa potvrdila u manželského páru, ktorý pricestoval z Británie. Oznámil to v nedeľu jordánsky minister zdravotníctva Nazir Obeidat, ktorého citovala agentúra AFP.



Manželia podľa ministra pricestovali do Jordánska 19. decembra. Následne sa u nich zistila nákaza. Boli poslaní do karantény, kde sú pod dohľadom zdravotníckych expertov. Minister dodal, že manželia sú vo "vynikajúcom" zdravotnom stave.



Nový variant koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenalo po nedávnom zistení v Británii už viacero európskych krajín (vrátane Talianska, Švédska, Španielska, Francúzska, Nemecka či Dánska) ale napríklad aj Japonsko, Kanada či Libanon. Cestovanie z Británie v tejto súvislosti obmedzilo viac ako 50 krajín.



Je medzi nimi aj Jordánsko, ktoré zakázalo lety zo Spojeného kráľovstva až do 3. januára. V tejto blízkovýchodnej krajine už od začiatku pandémie zaznamenali viac ako 287.000 prípadov nového koronavírusu a vyše 3700 úmrtí.



Jordánsko v polovici decembra schválilo používanie vakcíny proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorou sa cez víkend začalo očkovať i v štátoch EÚ. Jordánsky minister zdravotníctva ešte v novembri povedal, že zaočkovaní budú zadarmo všetci Jordánci i zahraniční obyvatelia krajiny.



V Jordánsku platia už od začiatku pandémie prísne epidemiologické obmedzenia, zatvorené sú tam školy či univerzity a na celoštátnej úrovni platí nočný zákaz vychádzania.