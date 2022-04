Jordánsky kráľ a palestínsky prezident rokovali o dianí v Jeruzaleme

Ammán 28. apríla (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. sa v stredu večer v Ammáne stretol s prezidentom Palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbásom, aby v čase, keď sa blíži koniec posvätného mesiaca ramadán, diskutovali o rastúcom napätí medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktoré sa odohráva aj v Jeruzaleme. Správu o tom prevzala TASR vo štvrtok z webu denníka The Times of Israel (TOI).



Abdalláh na rokovaní vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby "obnovilo pokoj vo Svätom meste a zabránilo opakovaným útokom na islamské a kresťanské sväté miesta", uviedol jordánsky kráľovský dvor.



TOI pripomenul, že posledné týždne vládne v Jeruzaleme napätie, čo súvisí s tým, že židia, kresťania a moslimovia slávia tento rok svoje najvýznamnejšie náboženské sviatky v približne rovnakom období.



Podobne ako vlani, aj tento rok sa na Chrámovej hore - najposvätnejšom mieste judaizmu, kde sa nachádza mešita al-Aksá - odohrali potýčky medzi izraelskými bezpečnostnými zložkami a palestínskymi demonštrantmi. V snahe potlačiť palestínske nepokoje izraelskí vojaci vstúpili do areálu mešity, čo vyvolalo protesty arabských krajín.



Okrem toho Izrael zaviedol obmedzenia aj pre kresťanských pútnikov, ktorí sa na Svätú (Bielu) sobotu chceli zúčastniť na modlitbách v Jeruzaleme.



Izraelské úrady zdôvodnili tieto nové pravidlá ako nevyhnutné na zabránenie hromadeniu ľudí. Viacerí predstavitelia kresťanských náboženstiev to však označili za porušenie slobody vierovyznania.



Abdalláh označil takéto potláčanie práv veriacich v Jeruzaleme, obmedzovanie pohybu kresťanov a ovplyvňovanie ich náboženských obradov za neprijateľné. Uviedol, že má v úmysle pokračovať v diplomatickom úsilí "s cieľom ukončiť agresiu voči Jeruzalemu a svätým miestam".



Informoval tiež, že Jordánsko zintenzívnilo koordináciu so všetkými regionálnymi a medzinárodnými partnermi s cieľom zastaviť eskaláciu po útokoch na mešitu al-Aksá.



Jordánsky kráľ v nedeľu v Káhire rokoval o násilnostiach v Jeruzaleme s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a korunným princom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zájidom an-Nahjánom.



Jordánsko sa považuje za správcu moslimských a kresťanských posvätných miest v Jeruzaleme, hoci Izrael tento jeho status nikdy neuznal.