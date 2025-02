Jordánsky kráľ Abdalláh II. odmietol pokusy o vysídlenie Palestínčanov

Ammán 5. februára (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. v stredu odmietol akékoľvek pokusy iných štátov zmocniť sa palestínskych území a vysídliť tamojších obyvateľov. Povedal to len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump navrhol, že Spojené štáty prevezmú dlhodobú kontrolu nad Pásmom Gazy a zabezpečia jeho obnovu, pričom Palestínčania by sa mali odtiaľ vysťahovať do zahraničia. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Jordánsky kráľ na stretnutí s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom vyzval na zastavenie rozširovania židovských osád na palestínskych územiach a "odmietol akékoľvek pokusy zabrať palestínske územie a vysídliť Palestínčanov z Pásma Gazy a Predjordánska". Naopak, zdôraznil potrebu usídliť Palestínčanov na ich vlastnom území, uvádza sa vo vyhlásení jeho kancelárie.



Americký prezident Donald Trump vyjadril podporu snahám natrvalo presídliť Palestínčanov z Pásma Gazy na miesta v zahraničí, kde by mohli žiť bez násilia. Trump podľa vlastných slov o tejto možnosti rokoval so zástupcami Jordánska, Egypta a iných krajín v regióne.



Jordánsky kráľ aj egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí podľa Trumpa síce tento návrh zatiaľ odmietajú, ale verí, že napokon "otvoria svoje srdcia a poskytnú územie, ktoré potrebujeme, kde by títo ľudia mohli žiť v harmónii a v mieri".



Trump už v januári navrhol, aby Jordánsko a Egypt prijali viac Palestínčanov z Gazy, kde vojna Izraela s militantným hnutím Hamas spôsobila humanitárnu krízu.