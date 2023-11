Jordánsky kráľ odmieta plány Izraela na čiastočnú okupáciu Pásma Gazy

Ammán 13. novembra (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh deklaroval, že odmieta akékoľvek plány Izraela na okupáciu častí palestínskeho Pásma Gazy alebo na vytvorenie bezpečnostných zón v tejto enkláve.



Jordánsky panovník svoje stanovisko zdôvodnil tvrdením, že hlavnou príčinou krízy bolo popieranie "legitímnych práv Palestínčanov" zo strany Izraela. Podľa izraelského denníka Haarec o tom v pondelok informovali jordánske štátne médiá.



Podľa nich Abdalláh sa pred nemenovanými politikmi v kráľovskom paláci vyjadril, že izraelsko-palestínsky konflikt "nemôže mať vojenské alebo bezpečnostné riešenie".



Zdôraznil, že Izrael by nemal oddeľovať vojnou zničené Pásmo Gazy od zvyšku palestínskych území.



Doplnil, že "korene krízy sú v okupácii palestínskych území Izraelom a v jeho popieraní legitímnych práv Palestínčanov".



"Riešenie musí prísť odtiaľto (z Izraela), všetky ostatné cesty sú odsúdené na neúspech a povedú k cyklu násilia a deštrukcie," tvrdil jordánsky panovník podľa panarabskej televízie al-Arabíja.



Abdalláh pripomenul aj to, že už dlho varuje pred dôsledkami útokov židovských osadníkov na palestínskych civilistov na západnom brehu Jordánu, ktorý hraničí s Jordánskom. Dodal, že táto napätá situácia by mohla prerásť do konfliktu, ktorý by mohol zachvátiť širší región.



V Jordánsku žije početná komunita palestínskych utečencov a ich potomkov. Ammán sa teraz obáva, že Izrael môže pristúpiť k masovým deportáciám Palestínčanov z okupovaného Predjordánska. Tam sa útoky miestnych židovských osadníkov proti palestínskemu civilnému obyvateľstvu vystupňovali po 7. októbri, keď komandá radikálnej islamistickej skupiny Hamas a ich spojenci prenikli do južného Izraela a niekoľko hodín terorizovali tamojších obyvateľov.



Abdalláh II. začiatkom novembra povedal, že jedinou cestou k trvalému mieru je oživenie rokovaní o vzniku nezávislého palestínskeho štátu. Rokovania o tejto záležitosti, ktoré sa konali za pomoci sprostredkovateľov zo Spojených štátov, sú však už takmer desať rokov na mŕtvom bode.