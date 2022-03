Jordánsky kráľ po piatich rokoch pricestoval do Ramalláhu

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás (vpravo) a jordánsky kráľ Abdalláh II. počas prijatia v Rammalláhu 28. marca 2022. Foto: TASR/AP

Ramalláh 28. marca (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. v pondelok pricestoval do Ramalláhu, kde sa stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Ide o panovníkovu prvú cestu na Izraelom okupovaný Západný breh od roku 2017, uviedol Abbásov úrad podľa agentúry AFP.Abdalláhova návšteva sa koná v čase, keď Izrael na svojom území hostí bezprecedentné stretnutie šéfov diplomacií štyroch arabských štátov a Izraela, ktoré nasledovali po podpísaní zmlúv o normalizácii ich vzťahov so židovským štátom.Podpísanie týchto tzv. Abrahámových dohôd je vnímané ako zásadná zmena v regióne, kde donedávna platil úzus, že Izrael nemôže normalizovať vzťahy s arabským svetom bez dosiahnutia pokroku v riešení desaťročia trvajúceho konfliktu s Palestínčanmi.Palestínčania Abrahámove dohody rozhodne odmietli a považujú ich za zraduCesta jordánskeho panovníka do Ramalláhu sa súčasne koná necelý týždeň pred začiatkom ramadánu, posvätného mesiaca moslimov, ktorý vlani na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme sprevádzali násilnosti medzi Palestínčanmi a izraelskými bezpečnostnými zložky.Tieto násilnosti potom prerástli do 11 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a radikálmi z palestínskeho pásma Gazy ovládaného hnutím Hamas.V snahe eliminovať takýto vývoj sa jordánsky kráľ začiatkom marca stretol s izraelským ministrom zahraničných vecí Jairom Lapidom, aby prediskutovali stratégie na potlačenie nepokojov počas ramadánu.Palestínski predstavitelia totiž opakovane varujú, že západný breh rieky Jordán, ktorý Izrael dobyl od Jordánska v roku 1967, je na pokraji