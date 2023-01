Jordánsky kráľ sa stretol s izraelským premiérom Netanjahuom

Ammán 24. januára (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. sa v utorok v Ammáne stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Oznámil to tamojší kráľovský palác, podľa ktorého dvojica diskutovala o situácii v jeruzalemskej mešite al-Aksá a "dôležitosti rešpektovania historického a právneho statusu quo". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Kráľ Abdalláh II. zdôraznil potrebu zastaviť násilie a zachovať pokoj s cieľom pripraviť politickú cestu pre mierový proces. Apeloval na "zastavenie akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli oslabiť vyhliadky na mier". Potvrdil tiež pevný postoj Jordánska ohľadom dvojštátneho riešenia konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.



Netanjahuov úrad uviedol, že predmetom rokovaní boli "regionálne otázky" a bilaterálne vzťahy. Išlo prvú Netanjahuovu zahraničnú cestu, odkedy sa v decembri znova ujal postu predsedu vlády. Obaja lídri sa naposledy stretli v Jordánsku v roku 2018.



Netanjahu, ktorým bol premiérom v rokoch 2009 – 2021, sa po novembrových voľbách vrátil k moci v decembri ako líder koalície s extrémne pravicovými a ultraortodoxnými židovskými stranami.



Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir navštívil 3. januára Chrámovú horu v Jeruzaleme, kde sa nachádza aj mešita al-Aksá. Palestínčania to označili za provokáciu a aj izraelská opozícia varovala, že takáto návšteva by mohla viesť k násilnostiam. Mešita al-Aksá je tretím najposvätnejším miestom islamu a toto miesto považujú za posvätné aj židia.



Ministerstvo zahraničných vecí v Ammáne si v januári predvolalo izraelského veľvyslanca už dva razy: najprv protestovalo proti Ben-Gvirovej návšteve Chrámovej hory a potom reagovalo na to, že izraelskí policajti zabránili vstúpiť na toto miesto jordánskemu ambasádorovi.



Jordánsko sa v roku 1994 stalo po Egypte druhou arabskou krajinou, ktorá uzavrela mierovú dohodu s Izraelom. Kráľ Abdalláh II. opakovane označuje vzťahy s Izraelom ako "chladný pokoj" a koncom roku 2019 povedal, že sú na "vôbec najnižšej úrovni".