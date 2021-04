Jordánsky kráľ tvrdí, že kríza v kráľovstve je zažehnaná

Ammán 7. apríla (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. v stredu vyhlásil, že najhoršia politická kríza, ktorá postihla jeho kráľovstvo za posledné desaťročia, bola zažehnaná. Vyvolali ju podozrenia zo zosnovania sprisahania, na ktorom sa mal podieľať aj jordánsky princ Hamza, informovala agentúra AFP.



"Uisťujem vás, že vzbura bola potlačená v zárodku a naše hrdé Jordánsko je bezpečné a stabilné," uviedol kráľ v prejave, ktorý prečítali v jeho mene v štátnej televízii. "Výzva, (ktorej sme čelili) tieto uplynulé dni, nebola pre stabilitu našej krajiny tou najťažšou či najnebezpečnejšou, no bola pre mňa najbolestivejšou, pretože jej súčasťou boli (osoby) z (prostredia) nášho domova i mimo neho," dodal. Zároveň priznal, že ho tieto udalosti nahnevali, zarmútili a šokovali.



Abdalláh II. tiež zdôraznil, že jeho nevlastný brat Hamza aj jeho rodina sú "pod jeho ochranou". "Hamza je teraz spolu so svojou rodinou vo svojom paláci pod mojou ochranou," povedal. "Pred rodinou sa zaviazal, že bude nasledovať cestu svojich rodičov a starých rodičov, že bude verný ich odkazu a že nad všetky ostatné hľadiská povýši záujmy Jordánska, jeho ústavy a zákonov," uviedol.



Bolo to prvé verejné vyjadrenie kráľa, odkedy sa v sobotu dostal na verejnosť nezvyčajný spor v jordánskej kráľovskej rodine. Náčelník generálneho štábu jordánskej armády vtedy 41-ročného princa vyzval, aby "prestal s činnosťou, ktorá by mohla narušiť stabilitu a bezpečnosť Jordánska". Pre pokus o destabilizáciu krajiny zadržali najmenej 16 osôb.



Princ Hamza vo videu zaslanom v sobotu spravodajskej televízii BBC tvrdil, že je momentálne v domácom väzení. Hamza v ňom obvinil vládu z rodinkárstva, korupcie a autoritárstva. V pondelok kráľovská rodina oznámila, že princ Hamza potvrdil svoju lojalitu voči kráľovi Abdalláhovi II. vlastnoručne podpísaným vyhlásením.