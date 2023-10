Jordánsky kráľ varuje pred útekmi Palestínčanov do susedných krajín

Ammán 13. októbra (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. vyslovil na piatkovom stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom obavy z vysídľovania Palestínčanov do okolitých krajín. Urobil tak v čase, keď Izrael chystá pozemnú ofenzívu v pásme Gazy ako odvetu za bezprecedentný útok palestínskych militantov na izraelské územie.



"Táto kríza by sa nemala rozširovať do susedných krajín a zhoršovať problém utečencov," povedal jordánsky kráľ Blinkenovi, píše agentúra AFP citujúc z vyhlásenia kráľovského paláca.



V jordánskej metropole Ammán sa v piatok zišlo viac než 10.000 ľudí, aby vyjadrili svoju podporu Palestínčanom pred hroziacou izraelskou ofenzívou. Demonštráciu zvolalo jordánske Moslimské bratstvo a viacero ľavicových a mládežníckych skupín.



Jordánsko už teraz poskytuje útočisko približne dvom miliónom palestínskych utečencov a citlivo tak vníma akékoľvek turbulencie na svojich západných hraniciach. Americkí predstavitelia sa aktuálne - v čase chystanej izraelskej ofenzívy - snažia s Egyptom dohodnúť na vytvorení bezpečnostného koridoru z Gazy, približuje AFP.



Jordánsky kráľ v rozhovoroch s Blinkenom taktiež vyzval na otvorenie humanitárnych koridorov, ktoré umožnia prísun nevyhnutnej lekárskej a humanitárnej pomoci do Gazy. Apeloval aj na ochranu tamojších civilistov a zastavenie vojny a násilia.



Izraelská armáda vyzvala v piatok ráno civilných obyvateľov severnej časti pásma Gaza, aby sa evakuovali na juh tejto palestínskej enklávy pred možnou pozemnou ofenzívou proti palestínskym militantom z radikálneho hnutia Hamas.



Evakuácia má prebehnúť počas nasledujúcich 24 hodín a podľa Organizácie Spojených národov sa týka približne 1,1 milióna ľudí. OSN tvrdí, že taký rozsiahly presun obyvateľstva v takom krátkom čase je "nemožný" a Izrael preto požiadala o zrušenie nariadenia.



Hamas výzvu na evakuáciu obyvateľstva odmietol a označil ju za súčasť izraelskej propagandy.



OSN ešte pred zmieneným nariadením Izraela informovala, že zo svojich domov v pásme Gazy ušlo v dôsledku najnovších bojov medzi Izraelom a Hamasom už viac ako 423.000 ľudí.