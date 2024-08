Jordánsky kráľ varuje pred nepriateľskými krokmi Izraela v Jeruzaleme

Ammán 5. augusta (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. v telefonickom rozhovore s prezidentom USA Joeom Bidenom varoval pred "nepriateľskými" krokmi izraelských osadníkov voči Palestínčanom a jednostrannými opatreniami, ktoré ohrozujú súčasný stav posvätných miest v Jeruzaleme. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Lídri spolu diskutovali aj o potrebe zníženia napätia na Blízkom východe a "nastolenia úplného pokoja, aby sa zabránilo (vzniku) regionálnej vojny". Podľa vyhlásenia Bieleho domu to zahŕňa aj snahy o uzavretie okamžitého prímeria a dohodu o prepustení rukojemníkov, ktorých militantné hnutie Hamas unieslo do Pásma Gazy vlani počas útoku na Izrael.



Napätie na Blízkom východe, vyvolané takmer desať mesiacov trvajúcou vojnou v Pásme Gazy, sa v posledných dňoch vystupňovalo po atentáte na Ismáíla Haníju, politického vodcu militantnej palestínskej skupiny Hamas, v Teheráne, ako aj následnom zabití najvyššieho vojenského veliteľa libanonskej ozbrojenej skupiny Hizballáh Fuáda Šukra v Bejrúte.



Jordánsky kráľ Bidena varoval, že "jednostranné izraelské opatrenia podkopávajú vyhliadky na mier a sú zamerané na historický a právny stav islamských a kresťanských svätých miest v Jeruzaleme, čo môže podnietiť násilie v regióne".



Sporná Chrámová hora v jeruzalemskom Starom meste, v priestore ktorej sa nachádza aj mešita al-Aksá, je najposvätnejším miestom judaizmu a tretím najposvätnejším miestom islamu. Spravuje ju Jordánsko. Židia tam smú prichádzať v presne stanovené hodiny, ale nesmú sa tam modliť, aby sa predišlo napätiu s moslimskou komunitou.



Izraelský krajne pravicový minister v júli vyhlásil, že Židia sa tam môžu modliť. Premiér Benjamin Netanjahu to korigoval s tým, že Izrael svoju politiku týkajúcu sa Jeruzalema nemení. Náznaky, že by mohlo dôjsť k obratu zo strany Izraela, totiž v minulosti viedli k násiliu, pripomína Reuters.