Jordánsky kráľ varuje pred opätovným vzostupom IS na Blízkom východe

Paríž 13. januára (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh v pondelok varoval, že teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa preskupuje a v regióne Blízkeho východu je opäť na vzostupe. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Niekoľko mesiacov po tom, ako bojovníci IS stratili posledné útočisko v Sýrii, Abdalláh opísal svoje "vážne obavy" z toho, že v priebehu uplynulého roka bolo možné sledovať "reorganizovanie a vzostup IS nielen v južnej a východnej Sýrii, ale aj v západnom Iraku". "Musíme sa zaoberať s opätovným vynáraním IS," povedal kráľ v citovanom rozhovore, ktorý poskytol televíznej stanici France 24 pred tohtotýždňovými rokovaniami v Brusel, Štrasburgu a Paríži.



Podľa Abdalláha sa mnohí zo zahraničných bojovníkov IS, ktorí pôsobili v Sýrii, nachádzajú teraz v Líbyi. "Z európskeho pohľadu, keďže Líbya je oveľa bližšie k Európe, bude o tomto v najbližších dňoch dôležitá diskusia," predpovedal s tým, že "niekoľko tisíc bojovníkov opustilo (sýrsku provinciu) Idlib cez severnú hranicu a skončilo v Líbyi".



Abdalláh sa vyjadril aj k aktuálnemu vystupňovaniu napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi. Podľa vlastných slov dúfa, že v najbližších mesiacoch sa podarí zvoliť "správny tón pre (blízkovýchodný) región", ktorý je potrebné "naozaj schladiť". "Zatiaľ to vyzerá na deeskaláciu a my dúfame, že tento trend bude pokračovať. V našej časti sveta si nemôžeme dovoliť nestabilitu," dodal jordánsky monarcha.