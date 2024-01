Jordánsky kráľ vyzval Blinkena, aby naliehal na prímerie v Pásme Gazy

Ammán 7. januára (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. v nedeľu vyzval amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, aby naliehal na prímerie a ukončenie humanitárnej krízy v Pásme Gazy. Urobil tak počas ich stretnutia v jordánskej metropole Ammán, kde Blinken pricestoval v rámci svojej cesty po Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Jordánsky kráľovský palác vo svojom vyhlásení uviedol, že Abdalláh II. varoval Blinkena pred "katastrofickými následkami pokračovania agresie voči Pásmu Gazy a zdôraznil, že je potrebné ukončiť túto tragickú humanitárnu krízu".



Abdalláh II. zároveň vyhlásil, že "Spojené štáty hrajú dôležitú úlohu pri naliehaní na okamžité prímerie v Pásme Gazy, ochranu civilistov a zaručenie lekárskej a inej humanitárnej pomoci".



Zdôraznil, že Jordánsko absolútne odmieta akékoľvek nútené vysídľovanie Palestínčanov z Pásma Gazy a okupovaného Západného brehu Jordánu. Dodal, že riešenie izraelsko-palestínskej otázky si vyžaduje vytvorenie dvoch samostatných štátov.



Blinken navštívil aj regionálny koordinačný sklad Svetového potravinového programu (WFP) neďaleko Ammánu.



"Nevyhnutne musíme maximalizovať pomoc ľuďom v núdzi, získať pre nich pomoc a efektívne ju distribuovať. Aj na tom budeme v nasledujúcich dňoch pracovať," uviedol Blinken.



Blinken do Ammánu priletel po tom, ako sa v sobotu zastavil na gréckom ostrove Kréta. Predtým sa v priebehu dňa stretol v Istanbule aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom.



Ide už o štvrtú blízkovýchodnú cestu Blinkena za uplynulé štyri mesiace. Okrem Jordánska sa chystá navštíviť i Katar, Spojené arabské emiráty, Saudskú Arábiu, Izrael (vrátane Predjordánska) a Egypt, informoval jeho úrad.



Počas svojej cesty sa šéf americkej diplomacie bude usilovať diskutovať o konkrétnych krokoch, ako by mohli predstavitelia v tomto regióne využiť svoj vplyv v záujme vyhnúť sa eskalácii vojny v Pásme Gazy.



Washington chce tiež zaistiť zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy i prepustenie zvyšných rukojemníkov, ktorých tam zadržiavajú militanti palestínskeho radikálneho hnutia Hamas.