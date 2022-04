Jordánsky princ Hamza sa vzdal svojho titulu

Ammán 4. apríla (TASR) - Jordánsky princ Hamza, nevlastný mladší brat jordánskeho kráľa Abdalláha II., ktorý sa údajne vlani podieľal na sprisahaní proti panovníkovi, sa vzdal svojho titulu. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v pondelok.



"Aby som bol úprimný k Bohu a svojmu svedomiu, nevidím inú možnosť, než sa vzdať titulu princa," uviedol Hamza v liste, ktorý v nedeľu zverejnil na sociálnej sieti Twitter.



Hamza ďalej uviedol, že jeho presvedčenia a hodnoty, ktoré mu odovzdal otec, sú v rozpore so súčasným prístupom, politikou a metódami jordánskych vládnych inštitúcií.



Toto podľa DPA prekvapivé vyhlásenie člena jordánskej kráľovskej rodiny bolo zverejnené presne rok po tom, ako úrady zatkli 21 ľudí v súvislosti s údajným sprisahaním, ktorého cieľom bolo údajne zvrhnutie jordánskeho kráľa. Princ Hamza mal pritom v tomto sprisahaní zohrať kľúčovú úlohu.



Hamza poprel všetky obvinenia v súvislosti so sprisahaním na videonahrávke zverejnenej ešte vlani v apríli. Oficiálne nikdy nebol obvinený a jordánska kráľovská rodina tvrdí, že spor s princom už urovnala.



Hamza bol po odhalení sprisahania umiestnený do domáceho väzenia, no neskôr vo vyhlásení potvrdil svoju lojalitu kráľovi Abdalláhovi II. Pred niekoľkými týždňami tiež zverejnil ospravedlňujúci list, v ktorom priznal svoje pochybenia.



Princ Hamza je synom zosnulého kráľa Husajna a kráľovnej Núr. Podľa želania svojho otca, ktorý zomrel v roku 1999, bol vymenovaný za korunného princa, keď sa kráľom stal Abdalláh. Hamza bol tak Abdalláhovým nástupcom, no v roku 2004 ho kráľ zbavil tohto titulu a udelil ho svojmu najstaršiemu synovi Husajnovi.