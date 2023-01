Josef Středula sa vzdal kandidatúry na prezidenta ČR

Praha 9. januára (TASR) - Šéf Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula odstúpil z kandidatúry na post prezidenta Českej republiky. Oznámil to v nedeľu v prezidentskej debate ČT. Svojim priaznivcom odporučil voliť Danušu Nerudovú. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Necelý týždeň pred prvým kolom prezidentskej voľby som sa rozhodol učiniť zásadný krok týkajúci sa mojej kandidatúry. Nechcem, aby prehrala slušnosť a korektnosť. Vždy mi na prvom mieste záležalo na záujme občanov a na republike samotnej," vyhlásil šéf ČMKOS.



Středula sa nechce zmieriť s tým, aby na Pražský hrad nastúpil prezident s komunistickou minulosťou, čím sa vymedzil proti Andrejovi Babišovi a Petrovi Pavlovi. "Preto som sa rozhodol odstúpiť z prezidentskej kandidatúry a podporiť vo voľbe pre mňa jedinú prijateľnú kandidátku, a to profesorku Danušu Nerudovú," povedal na konci prezidentskej debaty Středula.



Nerudová podľa neho potvrdí svoje sociálne cítenie a zasadí sa o dôstojný život občanov ČR. "Ak teda budete zvažovať pri prezidentskej voľbe moje odporúčanie, tak ja budem voliť profesorku Nerudovú," dodal šéf odborárov.



Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí mu v kandidatúre pomohli. Naďalej sa podľa svojich slov bude venovať boju za dôstojný život ľudí a firiem.



Posledný prieskum agentúry KANTAR pre Českú televíziu prisudzoval Středulovi tri percentá preferenčných hlasov a celkovo siedme miesto z deviatich kandidátov. Do druhého kola by sa podľa prieskumu dostali Petr Pavel (27,5%) a Andrej Babiš (26,5%). O prezidentský post v Česku sa tak bude uchádzať osem kandidátov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)