Joshua Wong:Svet musí držať s Hongkongom proti jeho obmedzovaniu Čínou

Hongkong 6. júla (TASR) - Hongkonský prodemokratický aktivista Joshua Wong sa vyjadril, že medzinárodné spoločenstvo musí prejaviť solidaritu s Hongkongom po tom, ako Čína odsúhlasila zákon obmedzujúci právomoci tohto jej autonómneho územia. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.



Zákon o národnej bezpečnosti zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



"Musíme stále dávať svetu najavo, že práve teraz nastal čas, aby držal s Hongkongom," vyjadril sa 23-ročný Chuang Č'-feng, známy pod poeurópčeným menom Joshua Wong.



Vyhlásil to pred budovou súdu, v ktorej proti nemu a ďalším aktivistom prebieha proces pre účasť na vlaňajších prodemokratických protestoch.



"(Svet) nemôže ignorovať a umlčať hlas Hongkončanov. Tí veria v boj za slobodu. Nikdy sa nevzdáme a nepodľahneme Pekingu," doplnil aktivista.



Peking sa snaží Wongovu kritiku nového zákona a celkového vládnutia Číny zastaviť aj tým, že len nedávno stiahol z hongkonských knižníc jeho knihy.



Podľa kritikov nová právna norma obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".



Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.