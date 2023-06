Francúzsky týždenník je v štrajku pre vymenovanie nového editora

Paríž 27. júna (TASR) - Novinári vplyvného francúzskeho týždenníka Journal du Dimanche (JDD) vstúpili do štrajku na protest proti vymenovaniu nového editora, ktorým sa stal 34-ročný novinár Geoffroy Lejeune, známy svojimi kontaktmi s krajnou pravicou.



Informoval o tom spravodajský web France Info a agentúra AFP dodala, že táto nominácia dokazuje posun médií a politiky vo Francúzsku smerom doprava.



Správa o Lejeuneovom vymenovaní mediálnou spoločnosťou Lagardere, ktorú nedávno kúpil konzervatívny miliardár Vincent Bollore, vyvolala minulý týždeň hromadné výpovede zamestnancov JDD, čo týždenník i jeho webovú stránku ochromilo.



Lejeune, ktorý má blízko k viacerým vysokopostaveným krajne pravicovým politickým predstaviteľom, "vyjadruje myšlienky, ktoré sú opakom hodnôt, ktoré JDD šíril posledných 75 rokov," uviedla vo svojom vyhlásení odborová organizácia JDD.



Francúzska ministerka kultúry Rima Abdul-Malaková sa pripojila k politikom ľavice, ako aj k skupine zástancov slobody médií - vrátane organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) -, ktorí vyjadrili znepokojenie nad tým, že taký dôležitý mediálny post dostal práve človek ako Lejeune.



Osem bývalých redaktorov novín označilo Lejeuneovo vymenovanie za "provokáciu a za dôkaz toho, že krajná pravica sa teraz pokojne inštaluje v médiách". Vyjadrili aj rozhorčenie nad tým, že Bollore poprel identitu novín.



Lejeune bol donedávna redaktorom krajne pravicového týždenníka Valeurs Actuelles, ktorého vplyv pomáhal zvyšovať provokatívnymi titulkami a útokmi na francúzskych politikov a intelektuálov, doplnila AFP.



V roku 2019 približne 400 intelektuálov a vysokoškolských učiteľov v spoločnom liste kritizovalo tento týždenník za jeho útok- veľmi zlý a osobný - voči historikovi Benjaminovi Storovi, renomovanému znalcovi francúzskych koloniálnych dejín. Stora totiž jeden z článkov vo Valeurs Actuelles označil za antisemitský.



Týždenník Valeurs Actuelles opakovane písal aj o americkom finančníkovi židovského pôvodu Georgeovi Sorosovi, ktorého v roku 2018 na titulnej strane označil za "miliardára, čo sa sprisahal proti Francúzsku".



V roku 2021 bol týždenník Valeurs Actuelles uznaný za vinný z rasistických nenávistných prejavov po tom, ako uverejnil fiktívny príbeh a karikatúry zobrazujúce jednu z najvýznamnejších francúzskych poslankýň tmavej pleti ako nahú otrokyňu v reťaziach a so železným obojkom.



Počas kampane pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku Lejeune podporil krajne pravicového mediálneho komentátora Érica Zemmoura.



O Lejeuneovi je tiež známe, že je blízkym priateľom Marion Maréchalovej, netere krajne pravicovej líderky Marine Le Penovej a vnučky Jeana-Marie Le Pena, zakladateľa medzičasom zlikvidovanej krajne pravicovej strany Národný front.



AFP informovala, že Bollore - konzervatívny katolík zo severozápadu Francúzska - postupne rozširuje svoje impérium - ovládol televízne kanály, časopis Paris Match, rozhlasovú stanicu Europe 1 a teraz aj JDD. Spravodajský kanál iTélé, ktorý získal v roku 2016, sa postupne zmenil na konzervatívnu platformu, ktorú kritici označujú za francúzsku obdobu americkej televízie Fox News blízkej exprezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.



AFP konštatuje, že Lejeune je jedným z mnohých novinárov, komentátorov a intelektuálov, ktorí vo Francúzsku pomohli presunúť tvrdé názory na imigráciu a islam do hlavného mediálneho prúdu, čo odráža posun vo francúzskej politiky. Mnohí politici už totiž v súkromných rozhovoroch pripúšťajú, že Le Penová by mohla byť budúcou francúzskou prezidentkou.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že k názorom Le Penovej - i Lejeunea – na imigráciu sa hlási väčšina Francúzov.