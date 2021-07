Jourová kritizuje maďarský homofóbny zákon

Budapešť/Brusel 1. júla (TASR) - Najsprávnejšie by bolo, keby maďarský kontroverzný zákon o ochrane pred pedofíliou vôbec nevstúpil do platnosti, vyhlásila v stredu podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Vyjadrila sa tak na tlačovej konferencii v Bruseli v reakcii na novinársku otázku.



Podľa agentúry MTI česká eurokomisárka podčiarkla, že tento zákon nielenže na základe pohlavia diskriminuje osoby patriace do LGBTIQ komunity, ale porušuje aj slobodu prejavu.



Jourová ďalej podotkla, že plne súhlasí s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou, podľa ktorej je tento maďarský zákon hanebný. Dodala, že ak do štvrtka maďarská vláda nezareaguje uspokojivo na list EK žiadajúci vysvetlenie k uvedenej právnej norme, tak Komisia nebude váhať s posunutím kauzy do právnej roviny.



Ostro kritizovaný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní „pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany „podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



Maďarský prezident János Áder podpísal tento ostro kritizovaný zákon 23. júna. Následne bola legislatíva zverejnená v štátnom vestníku a tým vstúpila do platnosti. Európska komisia v v súvislosti s ňou pohrozila Budapešti právnymi krokmi.