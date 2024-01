Jourová: Či EÚ zostane odolná alebo začne slabnúť, rozhodnú eurovoľby

Praha 22. januára (TASR) - Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu rozhodnú, či EÚ zostane silná a odolná alebo začne byť slabá a roztrieštená. Na konferencii 20 rokov tvoríme Európu to vyhlásila česká eurokomisárka Věra Jourová, podľa ktorej by oslabenie Únie mohlo vyhovovať Rusku. V predvolebnej kampani očakáva mnoho manipulácií, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Som presvedčená, že tieto voľby budú mať veľký význam nielen pre ČR, ale budú mať obrovský vplyv na EÚ ako celok. Rozhodnú, či budeme v Európe viac tvoriť alebo búrať a či EÚ zostane silná a odolná alebo či začne byť roztrieštená a slabá - taká, akú budú oslavovať napríklad v Kremli," vyhlásila eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť.



Domnieva sa, že ľudia o eurovoľby budú mať stále nízky záujem, čo považuje za ohrozenie. Želala by si, aby v Česku počas kampane zaznievali konkrétne veci, ktoré by oslovili voličov, aby im stálo za to ísť voliť.



Počas predvolebnej kampane očakáva aj hrozby. "V tých voľbách bude mnoho manipulácií a ohrození daných aj technologickým vývojom. Digitálny svet a svet umelej inteligencie samozrejme ovplyvňuje našu demokraciu, a to ako pozitívne, tak aj negatívne," vysvetlila.



Členstvo ČR v EÚ má podľa nej mnoho benefitov, ako príklad uviedla lepšie ukazovatele HDP, zamestnanosti či bilancie zahraničného obchodu. Prínosom je podľa nej aj stabilita, otvorené hranice a voľný pohyb, jednotný trh či masívne investície.



EÚ za posledné obdobie zásadne zmenili a posilnili krízy, napríklad vojna na Ukrajine či pandémia Covidu-19. V otázke pomoci Ukrajine bude podľa nej potrebné posilňovať v EÚ hlas štátov zo strednej a východnej Európy, lebo majú s okupáciou historickú skúsenosť. Mali by podľa nej apelovať na to, aby EÚ pomohla Ukrajine k spravodlivému mieru.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)