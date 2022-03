Jourová: CoFoE po vojne na Ukrajine žiada sebestačnejšiu EÚ

Štrasburg 12. marca (TASR) - Vojna, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine, nepochybne ovplyvní závery Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). V rozhovore pre TASR to uviedla podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



Česká eurokomisárka sa zúčastnila na dvojdňovom plenárnom zasadnutí CoFoE (11.-12.3) na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Tvrdí, že okrem bežných tém, na ktoré sa účastníci konferencie od jej spustenia zameriavajú, CoFoE a jej výsledky ovplyvnili aj nečakané udalosti.



Pripomenula, že konferencia bola plánovaná ešte pred pandémiou koronavírusu a pandémia sa stala jednou zo zásadných okolností, ktoré konferenciu posunú nečakaným smerom, trebárs do posilnenia spoločnej zdravotnej starostlivosti.



"Vojna na Ukrajine je vojna v Európe. Nepochybne sa to premietne do záverov konferencie, ale myslím si, že to skôr posilní niečo, čo sme už mali aj pred vojnou. To znamená, že Európa by mala byť viac odolná, aj čo sa týka závislosti na surovinách a v oblasti energetiky, a viac schopná sa brániť. To znamená posilniť investície do obrany," opísala situáciu.



Jourová upozornila, že plány na posilnenie spoločnej európskej obrany boli aj pred ruskou inváziou, ale nové závažné okolnosti, ktorým čelí Ukrajina, povedú k tomu, že sa bude na obranné záležitosti klásť väčší dôraz a bude to zaznievať hlasnejšie ako predtým.



"Potvrdzuje to trend, ktorý bol viditeľnejší už dlhšiu dobu, že Európania musia byť schopní sa viac brániť a byť viac sebestační. Lebo to naše okolie nie je priateľské a nie je prívetivé. Máme aj kopu nových nepriateľov a ukrajinská vojna len potvrdzuje, čo musíme robiť," vysvetlila.



Komisárka zároveň priznala, že správanie Ruska a dianie na Ukrajine núti EÚ dívať sa na veci realistickejšie, že svet nie je iba "slnečná pláň", a ani, že nastal koniec dejín. "Máme sériu negatívnych vonkajších tlakov na Európu, takže musíme byť silnejší, a áno, vojna na Ukrajine bola skutočným budíčkom pre mnohých naivných ľudí v Európe," uviedla v závere rozhovoru.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)