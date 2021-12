Jourová: CoFoE treba ukončiť v máji, aby sa začalo pracovať s návrhmi

Brusel 22. decembra (TASR) - Česká republika je pripravená ukončiť Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE), ale zrejme to podľa pôvodných plánov stihne Francúzsko. Uviedla v rozhovore pre TASR podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



Jourová, ktorá spolu s Dubravkou Šuicovou a Marošom Šefčovičom zastupuje Európsku komisiu na plenárnom zasadnutí CoFoE a v rámci konferencie predsedá pracovnej skupine pre demokraciu, upozornila, že mnohí politici veria, že konferencia je dôležitá a potrebná. K takým sa hlási aj ona. Ale sú aj politici, ktorí nad CoFoE "len mávnu rukou" a povedia, že takých pokusov "tu už bolo".



"Ja si myslím, že je to unikátny pokus pýtať sa ľudí a potom pracovať s ich odpoveďami. Sú k tomu rôzne prístupy a možno niektorých politikov odradil ten pomalší rozbeh konferencie" opísala situáciu Jourová.



Česká eurokomisárka zároveň priznala, že doterajšiemu priebehu CoFoE nepomohla ani pandémia koronavírusu, lebo podľa pôvodných zámerov mala byť konferencia o mnohých osobných stretnutiach s ľuďmi a medzi ľuďmi.



"Ja som chcela obísť Európu, navštíviť univerzity, zúčastniť sa priamo verejných fór, pretože moja téma je demokracia, ľudské práva a sloboda slova. To sú veci, ktoré sa veľmi nedajú robiť na diaľku, online," vysvetlila. Podľa jej slov pandémia úplne zmenila priebeh udalostí aj spôsob komunikácie. Spomalil sa aj priebeh konferencie a mnohých COVID-19 zneistil z hľadiska jej výsledkov.



Doterajšie debaty v rámci štyroch diskusných občianskych panelov a aj príspevky na digitálnej platforme naznačili, že Európania si želajú pokračovanie konferencie alebo formátu priamych diskusií s politikmi aj po ukončení CoFoE, ktoré je naplánované na máj 2022.



Jourová uviedla, že je za oba spôsoby. Lebo CoFoE a celý "tento veľký zber návrhov" treba ukončiť v konkrétnom čase, na budúci rok v máji. Aby eurokomisia, ktorá predkladá legislatívne iniciatívy, mala ešte počas súčasného mandátu - čiže zhruba do polovice roka 2024 - dosť času reagovať na podnety občanov a rozbehnúť potrebné iniciatívy.



"Prevezmeme si to a začneme pracovať na zavádzaní predložených návrhov do života, či už cez legislatívu alebo rôzne finančné programy," ozrejmila ďalší priebeh Jourová.



Eurokomisárka bude zároveň osobne presadzovať, aby zostala funkčná digitálna viacjazyčná platforma, na ktorej je už dnes takmer 4 a pol milióna príspevkov Európanov, rôzne ich nápady, akcie a výsledky debát.



"Je to veľmi čerstvý rezervoár nápadov zo strany ľudí a ja by som bola rada, aby platforma zostala otvorená. Aby sme pracovali priebežne s námetmi ľudí, aby sme to nerobili len raz za čas, keď je Európa v úzkych a potrebuje urobiť veľké plány ako ďalej," vysvetlila eurokomisárka.



Jourová uviedla, že Česká republika je pripravená v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ (1. júl - 31. december 2022) prevziať patronát nad CoFoE, ak sa to v stanovenom čase (v máji 2022) nepodarí francúzskemu predsedníctvu a prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Práve Macron prišiel s návrhom usporiadať konferenciu a plánuje tento projekt aj ukončiť, avšak pandémia alebo nadchádzajúce prezidentské voľby vo Francúzsku môžu tento termín oddialiť.



"Nevidím problém v tom, ak by sa Macronovo dieťa prenieslo a narodilo v Prahe," odkázala Jourová. Zároveň však vyjadrila nádej, že k tomu nedôjde, lebo je snaha konferenciu ukončiť aj prostredníctvom virtuálnych zasadnutí, tak ako Macron povedal v máji.



"Macron si chce toto dieťa porodiť a uzavrieť ten proces sám. Tento proces však bude aj naďalej pokračovať, pretože my v Európskej komisii musíme tie návrhy vidieť a realizovať ich. Takže tá konferencia s nami bude žiť ďalej a práve cez české predsedníctvo v druhej polovici 2022 sa preženie veľa z tých nápadov, hlavne na začiatku, keď ich budeme dávať dohromady," povedala Jourová pre TASR.



spravodajca TASR Jaromír Novak