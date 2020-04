Jourová: EÚ sleduje situáciu okolo COVID-19 v každej krajine, aj v SR

Brusel 7. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) by mala v stredu vydať usmernenia, ktorých cieľom je zabezpečiť členským krajinám EÚ návrat do normálneho života a koordinované ukončenie obdobia izolácie zavedenej v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Komisia preto pozorne sleduje vývoj situácie v každej členskej krajine vrátane Slovenska, uviedla v utorok podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v exkluzívnom rozhovore pre TASR.



Na otázku TASR, ako Brusel vníma stav na Slovensku, ktorému sa zatiaľ darí držať nízke počty pozitívne nakazených a zaznamenalo zatiaľ len dve obete, Jourová odpovedala, že v Bruseli sa dosť často čudujú, že Slovensko alebo Česká republika a ďalšie krajiny prevažne strednej a východnej Európy začali rýchlejšie prijímať razantné opatrenia, ktoré spomalili rozširovanie koronavírusu.



"To sa tu veľmi jasne vníma, ale pozornosť je zároveň samozrejme zameraná na tie krajiny, ktoré majú najviac ťažkostí, a to sú predovšetkým Taliansko a Španielsko," vysvetlila.



Jourová zdôraznila, že každá krajina EÚ k riešeniu zdravotnej krízy pristupuje trochu inak, čo je podľa nej veľmi zaujímavé sledovať, ale bude to potrebné posúdiť, až bude EK rokovať o takzvanej stratégii úniku, čiže o tom, akým spôsobom vystúpiť z núdzových režimov nastolených z dôvodu šírenia koronavírusu.



Veľký účinok bude mať otváranie hraníc a to nastane až vo chvíli, keď členovia EÚ zistia, že ich susedia tú nákazu zvládajú a že už nehrozí nebezpečenstvo vyplývajúce z voľného pohybu osôb.



"Musíme sa vrátiť k normálu, čo najskôr to bude zo zdravotného hľadiska možné. Aby sme obnovili slobodu pohybu a ostatné slobody, ktoré sme teraz v Európe obmedzili, napríklad aj ochranu súkromia. Všetci sa tešíme na nový normál, ktorý by mal prísť snáď už čoskoro," vyjadrila nádej Jourová.







spravodajca TASR Jaromír Novak