Jourová ide na turné za férovosť eurovolieb, v SR bude koncom apríla

Brusel 16. apríla (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť a dočasná eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová v utorok pre bruselského spravodajcu TASR potvrdila, že 25. a 26. apríla pracovne navštívi Slovensko.



Jej turné po členských krajinách EÚ s názvom Democracy Tour je zamerané na zaistenie integrity volebných procesov a najmä nadchádzajúcich júnových volieb do Európskeho parlamentu, keďže v EÚ vládnu obavy, že tento proces by mohol byť zmanipulovaný.



Podľa jej slov by európski voliči mali rozhodovať o budúcnosti EÚ v rámci férovej politickej súťaže a nie pod vplyvom dezinformácií či manipulácií.



Jourová, ktorá v exekutíve EÚ zodpovedá aj za dodržiavanie pravidiel právneho štátu, sa chce vo štvrtok 25. apríla stretnúť v Bratislave s predstaviteľmi slovenskej vlády, médií, mimovládnych organizácií a akademickej obce. V piatok 26. apríla má na programe návštevu východného Slovenska, navštívi Košice a okolie.