Jourová: Kauza s ruským ovplyvňovaním je len špičkou ľadovca

Praha 5. apríla (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová očakáva v kauze dezinformačnej kampane aj ďalšie obvinenia týkajúce sa možných tajných ruských platieb európskym politikom. TASR prevzala piatkové informácie z tlačovej agentúry DPA.



Český Deník N napísal, že krajne pravicový politik českého pôvodu Petr Bystroň, člen nemeckej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), je podozrivý z kontaktov s proruskou internetovou platformou Hlas Európy (VoE) a zrejme za to bral peniaze.



Český kabinet dal nedávno platformu na národný sankčný zoznam. Bystroň sa narodil v bývalom Československu, v roku 1987 s rodičmi emigroval do Nemecka.



"Som presvedčená, že to, čo teraz vieme, je len špička ľadovca," povedala Jourová v piatok pre české Hospodářské noviny.



Predpokladá, že Rusko platí oveľa viac politikov alebo vplyvných ľudí v Európskej únii, než je známe.



"Samozrejme, my (politici) nemáme nástroje na to, aby sme určili, o koho ide, ale tajné služby sú pripravené odhaliť tieto informácie a povedať to verejnosti - a to je dobré," poznamenala Jourová.



Dodala, že situáciu sťažujú rôzne stupne národnej bezpečnosti naprieč členskými štátmi EÚ. "To, či ide skutočne o prípad korupcie, musia, samozrejme, rozhodnúť vyšetrovatelia a sudcovia," dodala eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť.



Bystroň pre DPA povedal, že správy v médiách sú "nepodloženými obvineniami".



Vo vyhlásení vedeniu strany AfD, do ktorého mala DPA možnosť nahliadnuť, Bystroň píše: "Nikdy som nezobral peniaze ani kryptomenu od zamestnanca VoE (a ani od žiadneho Rusa)."