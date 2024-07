Jourová: Krajiny EÚ za rok splnili 68 % odporúčaní eurokomisie

Brusel 24. júla (TASR) - Celkovo 68 percent odporúčaní z minuloročnej výročnej správy Európskej komisie o právnom štáte v Európskej únii ako celku bolo dosiaľ úplne alebo čiastočne splnených. Situácia je však v niektorých členských štátoch EÚ naďalej znepokojujúca, vyhlásila v stredu v Bruseli eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, informuje TASR.



Podpredsedníčka EK sa so znepokojením vyjadrila o korupcii v 27-člennom bloku a vyzvala na prijatie opatrení v súvislosti s lobingom či konfliktom záujmov, napísala agentúra MTI.



Komisárka zároveň pochválila Poľsko a reformné úsilie liberálnej vlády premiéra Donalda Tuska. Španielsko podľa nej taktiež dosiahlo značný pokrok pri obnove nezávislej súdnej rady. Väčšia rýchlosť sa však požaduje v boji proti korupcii a konfliktom záujmov.



EK sa vo svojej správe venovala aj ochrane slobody médií, pluralite trhu, politickej nezávislosti a sociálnej inkluzívnosti médií, pričom nedošlo k výrazným zmenám v týchto oblastiach. Znepokojenie vyjadrila nad pracovnými podmienkami novinárov a nedostatkami v nezávislosti riadenia verejnoprávnych médií vo viacerých krajinách, píše DPA.



V súvislosti so SR si EK všimla zákon o zrušení Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a zriadení Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Upozornila, že zákon vzbudzuje obavy o nezávislosť vysielateľa v budúcnosti.



EK poukázala aj na situáciu v Taliansku, kde vyjadrila obavy o nezávislosť verejnoprávneho vysielateľa RAI, a to predovšetkým ohľadne riadenia a financovania. V Taliansku sú problémom aj vyhrážky smrťou, zastrašovanie a fyzické útoky na novinárov.



Podľa exekutívy EÚ ostávajú nevyriešené aj otázky týkajúce sa redakčnej nezávislosti verejnoprávnych vysielateľov v Maďarsku, Rumunsku a na Malte. V Bulharsku, Česku, Francúzsku, Holandsku a na Cypre pretrvávajú problémy týkajúce sa transparentnosti vlastníctva médií.



V hodnotiacej správe sa uvádza, že v Srbsku - ktoré je iba kandidátom na vstup do EÚ - mediálny regulačný orgán nevykonáva v plnej miere svoj mandát na ochranu plurality médií a existujú vážne obavy o jeho nezávislosť.



EK vydáva správu o právnom štáte od roku 2020 a pokrýva v nej štyri piliere - vnútroštátnu justíciu, protikorupčné rámce, slobodu a pluralitu médií, ako aj iné inštitucionálne systémy bŕzd a protiváh. Správa každý rok skúma situáciu v EÚ ako celku a obsahuje aj 27 kapitol o vývoji v jednotlivých členských krajinách. EK v správe posudzuje splnenie minuloročných odporúčaní a na tomto základe všetkým členským štátom poskytuje ďalšie.