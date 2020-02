Jourová kritizovala poľské reformy súdnictva

Berlín 8. februára (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v piatok povedala, že nedávne poľské reformy v oblasti súdnictva sú deštruktívne a pohrozila možným zrušením finančnej podpory pre krajiny, ktoré nedodržiavajú hodnoty EÚ. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Jourová v rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel varovala pred vážnym dopadom reforiem v poľskom súdnictve v súvislosti so sporným zákonom, ktorý nedávno podpísal poľský prezident Andrzej Duda.



"Toto nie je reforma, toto je deštrukcia," povedala Jourová.



Podpredsedníčka EK sa podľa Der Spiegel obáva, že na záchranu právneho štátu v Poľsku môže byť už neskoro. Jourová podporuje návrhy, na základe ktorých by vyplácanie finančných prostriedkov z EÚ bolo viac závislé od dodržiavania zásad právneho štátu v jednotlivých členských krajinách.



Duda 4. februára podpísal sporný návrh zákona, ktorý zavádza disciplinárne konanie voči sudcom. Návrh zákona po druhý raz schválila dolná komora poľského parlamentu v januári po tom, ako ho Senát (horná komora) odmietol.



Kritici hovoria, že zákon obmedzí nezávislosť súdnictva a môže poľským sudcom zabrániť presadzovať právo EÚ. Odporcovia zákona sa takisto obávajú, že jeho zavedenie do praxe môže byť krokom smerom k odchodu krajiny z EÚ.



Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá návrh zákona predložila do parlamentu, považuje justičný systém Poľska za skorumpovaný a prospechársky pozostatok komunistického štátu. Strana svoju víziu hlbokej reštrukturalizácie obhajuje. Tieto reformy sa však nestretli s pochopením Bruselu, ktorý sa obáva, že sa tým podkope právny poriadok v Poľsku.