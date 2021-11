Jourová: Platená politická reklama musí byť transparentná aj online

Brusel 25. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) predložila vo štvrtok návrh týkajúci sa transparentnosti a zacieľovania politickej reklamy v Európskej únii. Je to dôležité aj preto, že Európanov čoraz viac tento typ reklamy ovplyvňuje v online prostredí. Uviedla to podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



Jourová, ktorá uvedený návrh predložila spolu s eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom, upozornila, že demokraciu treba chrániť v dobe, keď sa čoraz viac ľudí presúva do online priestoru. "Musíme chrániť plnohodnotnú demokraciu, kde sa občania môžu slobodne rozhodovať bez toho, aby boli manipulovaní obmedzeným prístupom k informáciám," vysvetlila.



Dodala, že v súčasnosti sa aj politické debaty a politické kampane presúvajú viac a viac do online prostredia, čo je na jednej strane výborná príležitosť, ale na strane druhej to so sebou nesie aj rôzne úskalia a hrozby. Lebo v bežnom "offline" živote máme pre pravidlá politickej kampane veľa pravidiel, čo však na internete absentuje.



"Dnes používané metódy nie sú vždy férové, môžu manipulovať jednotlivcami a rozdeľovať spoločnosť, čo práve chceme zmeniť novými pravidlami," uviedla. Spresnila, že každý, kto vidí a vníma politickú reklamu na sociálnych sieťach, musí mať informácie o tom, že to je politická reklama, o tom, prečo ju vidí, kto ju platí a čo od neho zacielená politická reklama chce.



Podľa jej slov nové pravidlá z dielne eurokomisie, ktoré by po odobrení ostatnými inštitúciami EÚ mali vstúpiť do platnosti najneskôr na jar 2023, umožnia občanom lepšie vidieť do techník cielenej politickej reklamy a rozhodnúť sa, či k nej dajú svoj vyslovený súhlas.



"Ľudia musia pochopiť, že predávať napríklad topánky a predávať politiku, politické myšlienky a politické strany či politikov nie je tá istá vec. Najmä ak chceme zachovať otvorenú politickú debatu v EÚ," skonštatovala.



Nové pravidlá znamenajú, že po prvý raz bude povinné zahrnúť do politickej reklamy informácie o tom, prečo reklama cieli na konkrétnu osobu, na aké skupiny osôb je zacielená, na základe akých kritérií a s akými nástrojmi alebo metódami. Povinné bude zverejňovanie mena sponzora reklamy, suma vynaložená na politickú reklamu, zdroje použitých financií a súvislosť medzi reklamou a voľbami alebo referendami. Politická reklama sa neuverejní, ak nebude spĺňať všetky požiadavky na transparentnosť. Členské štáty EÚ zároveň zavedú účinné, primerané a odrádzajúce pokuty za porušenie pravidiel transparentnosti politickej reklamy.







