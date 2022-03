Jourová sa zväčša stotožňuje s návrhmi vo svojej skupine CoFoE

Štrasburg 11. marca (TASR) - Marcové plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v Štrasburgu, ktoré zhodnotí odporúčania posledných dvoch zo štyroch občianskych panelov, predznamenáva finálnu etapu tohto celoeurópskeho procesu. V piatkovom rozhovore pre TASR to uviedla podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



Česká eurokomisárka je šéfkou pracovnej skupiny CoFoE pre hodnoty, ľudské práva, demokraciu a boj proti dezinformáciám.



Podľa jej slov drvivá väčšina odporúčaní občanov EÚ týkajúcich sa týchto oblastí je priechodná z pohľadu primárneho európskeho práva. Dodala, že v eurokomisii budú s týmito návrhmi ďalej pracovať.



"Ľudia vidia, kde je treba pridať a čo pretlačiť – praktické veci, napríklad lepšiu ochranu detí na internete," vysvetlila.



Podobne ako slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, aj Jourová potvrdila, že CoFoE vstupuje do svojej konečnej fázy. V najbližších dňoch sa ešte pozbierajú vstupy občanov cez iné platformy, ale už o dva týždne nadíde čas na formulovanie záverov zo strany euroinštitúcií.



Na otázku TASR, či sú všetky návrhy predkladané občianskymi panelmi a cez digitálnu platformu priechodné, Jourová uviedla, že v jej pracovnej skupine zaznievajú návrhy, ktoré sú kompatibilné s už bežiacimi iniciatívami eurokomisie. Exekutíva EÚ môže tak svoje návrhy na základe občianskych podnetov obohatiť a rozšíriť.



Upozornila však, že sa zrejme vzoprie jednému z občianskych odporúčaní, podľa ktorého by EÚ nemala zvyšku sveta kázať o ľudských právach, kým si neurobí poriadok doma.



"S tým nesúhlasím. Lebo kým pomáhame zúfalým ľuďom v Mjanmarsku alebo na miestach, kde sú potláčané ľudské práva, tak to musíme robiť z pozície našej zodpovednosti. A to, že máme problémy tohto druhu v Európe? Áno, ale tiež ich riešime," zdôraznila Jourová.