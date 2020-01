Jourová: Sudcovia v Poľsku musia byť chránení pred kampaňou vlády

Varšava 28. januára (TASR) - Poľským sudcom musí byť poskytnutá ochrana pred "ohováračskou kampaňou", ktorú voči nim vedie ich vlastná vláda. Vyhlásila to v utorok na návšteve Poľska podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



"Chcela by som spraviť viac pre ochranu sudcov pred kampaňou, ktorá je voči nim vedená, keďže toto nie je prostredie, v ktorom sudcovia dokážu vykonávať svoje náročné povolanie," povedala Jourová, ktorú citovala agentúra PAP.



EÚ podľa Jourovej disponuje "nástrojmi, ktoré môžu sudcom v jej členských krajinách pomôcť, aby pracovali v dôstojných podmienkach".



Na poľských sudcov sa v posledných rokoch vzniesla rozsiahla vlny kritiky zo strany vládnych predstaviteľov a štátom kontrolovaných médií. Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) poľský justičný systém často vykresľuje ako neefektívny, skorumpovaný a ako pozostatok z čias komunizmu, ktorý sa zaoberá len tým, aby si zachoval svoje privilegované postavenie, píše agentúra DPA.



Konzervatívna PiS trvá na tom, že hĺbková reforma poľského justičného systému je nevyhnutná. Opoziční politici sú však presvedčení, že reformy zavedené PiS sa nesnažia odstrániť skutočné chyby systému, ale sú skôr pokusom o prevzatie kontroly nad súdnictvom.



Ak bude Poľsko pokračovať v tejto reforme, môže to mať preň finančné dôsledky, varoval predseda hornej komory poľského parlamentu (Senátu) Tomasz Grodzki po stretnutí s Jourovou. Podľa neho sa objavuje "čoraz viac signálov, že finančné prostriedky EÚ sa budú členským štátom prideľovať na základe dodržiavania zásad právneho štátu".



Poľskí poslanci minulý štvrtok (23.1.) opätovne schválili sporný návrh zákona zavádzajúci disciplinárne konania voči sudcom, ktorí spochybňujú zákonnosť vládnych justičných reforiem.



Vláda PiS sa od svojho nástupu k moci v roku 2015 dostáva do sporov s orgánmi EÚ. Obavy Bruselu okrem iného vzbudzujú reformy justície, ktoré podľa kritikov oslabujú nezávislosť súdov.