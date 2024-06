Jourová: Tri krajiny EÚ sú pod stálymi ruskými dezinformačnými útokmi

Brusel 5. júna (TASR) - Francúzsko, Nemecko a Poľsko sa pred blížiacimi voľbami do Európskeho parlamentu stali permanentnými cieľmi ruských dezinformačných útokov, vyhlásila v utorok eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



EÚ opakovane varovala, že Rusko zintenzívni svoje dezinformačné kampane pred voľbami, ktoré sa uskutočnia 6. až 9. júna. "Existujú tri veľké krajiny, ktoré sú pod neustálym útokom. Je to Francúzsko, Nemecko a Poľsko," povedala Jourová, pričom poukázala aj na zistenia Európskeho strediska pre sledovanie digitálnych médií (EDMO).



Podľa Jourovej dochádza k masívnejším dezinformačným útokom zameraným na konkrétne témy. Napríklad vo Francúzsku sa zameriavajú na tohtoročné letné olympijské hry v Paríži.



V Nemecku podľa nej využívajú dezinformátori obavy z migrácie a bezpečnosti, zatiaľ čo v Poľsku zneužívajú situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Poukázala napríklad na falošnú správu poľskej štátnej tlačovej agentúry z minulého týždňa. V nej sa uvádzalo, že Poliakov budú mobilizovať do bojov na Ukrajine, pričom podľa úradov išlo pravdepodobne o ruský kybernetický útok.