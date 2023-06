Twitter sa rozhodol ísť do konfliktu, tvrdí eurokomisárka Jourová

Brusel 5 júna (TASR) – Twitter "si vybral konflikt" rozhodnutím odstúpiť od dobrovoľného Kódexu postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií, ktorý vytvára základ pre pripravovaný Akt o digitálnych službách (DSA), uviedla v pondelok eurokomisárka Věra Jourová. Informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Myslíme si, že Twitter robí chybu. Vybral si tú ťažšiu cestu. Rozhodol sa ísť do konfliktu," vyhlásila eurokomisárka pred novinármi. Dodala tiež, že dodržiavanie DSA, ktorý do platnosti vstúpi 25. augusta, bude dôsledne kontrolované.



Európska komisia 27. mája informovala o rozhodnutí Twitteru odstúpiť od kódexu, ktorý naďalej dodržiavajú ostatní veľkí hráči v online svete, ako Google, Microsoft či TiKTok. Kódex je dobrovoľný, do platnosti vstúpil v roku 2018. Obsahuje viac než tri desiatky prísľubov, ktoré sa jeho signatári zaväzujú dodržiavať. Zároveň pripravuje cestu pre prijatie DSA, ktorý veľkým platformám uloží právne záväzné povinnosti. Za ich porušenie hrozia spoločnostiam sankcie až do výšky šiestich percent z ich celosvetového obratu.



Elon Musk v októbri kúpil Twitter za 44 miliárd amerických dolárov a od októbra 2022 do mája 2023 znížil počet zamestnancov o 80 percent. Mnohí z prepustených zamestnancov boli určení na kontrolu pravdivosti a škodlivosti obsahu.



Eurokomisárka podľa vlastných slov nedokáže predvídať, aké závery Komisia vyvodí v prípade šírenia dezinformácií na Twitteri. Dodala však, že pozícia signatárov dohody by bola jednoduchšia, pretože by nemuseli automaticky znášať "dôkazné bremeno".



"Dobrovoľný kódex a vymáhateľný akt sa navzájom ovplyvňujú," poznamenala.