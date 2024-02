Jourová: V EÚ iba dve vlády šíria ruské naratívy, slovenská a maďarská

Brusel 28. februára (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v rozhovore pre týždenník Politico vyzvala členské krajiny EÚ, aby sa pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu (EP) viac chránili pred ruskou propagandou, a upozornila, že vlády Maďarska a Slovenska používajú v prípade vojny na Ukrajine naratívy Moskvy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Politico v stredu na svojej webovej stránke pripomenul, že Jourová, "vyzbrojená" údajmi o ruských dezinformačných kampaniach a novým zákonom EÚ na podporu slobody médií, sa vydáva na "pracovnú cestu za demokraciu" po krajinách EÚ, aby presadila ich koordinovanejší postup v boji proti dezinformáciám. V stredu navštívi Fínsko a na budúci týždeň Taliansko.



V rozhovore pre Politico upozornila, že ruská propaganda našla ochotných šíriteľov vo väčšine krajín EÚ, pričom poukázala na krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) a spresnila, že naratívy Moskvy šíria dokonca aj niektoré vlády. Podľa jej slov je to prípad Maďarska a Slovenska.



"Kremeľ nemôže priamo ovplyvniť mysle a srdcia európskych ľudí. Potrebuje na to domácich zástupcov," uviedla Jourová.



Podľa vlastných slov je najviac znepokojená tým, ako AfD preberá ruskú rétoriku, lebo ak sa Nemecko obráti chrbtom k Ukrajine a EÚ, Európania budú mať veľký problém.



"Rusko je majstrom propagandy. Majú stratégiu pre každú krajinu vrátane plánov, kam zamerať úsilie o zasahovanie. Majú nejakú analýzu nákladov a výnosov, myslím tým, že majú veľmi dobre spočítané, kam investovať. A v Nemecku by to mohla byť úspešná investícia s veľkým dopadom na celú Európu," upozornila.



Politico pripomína, že strana AfD vyzýva na okamžité prímerie na Ukrajine, aby Nemecko užšie spolupracovalo s Moskvou, zastavilo dodávky zbraní, zrušilo sankcie a začalo opäť dovážať ruský plyn.



Jourová skonštatovala, že ak vo väčšine krajín eurobloku šíria ruské naratívy opozičné alebo mimoparlamentné strany, neplatí to pri Maďarsku a Slovensku. "Existujú dve krajiny, kde počúvame ruské príbehy od vlád. Je to Maďarsko a Slovensko," spresnila.



Podľa jej slov vinu na úspešnom šírení ruskej propagandy majú čiastočne aj politici. Niektorí z nich Rusku uľahčili situáciu tým, že ospravedlňujú a propagujú alternatívne médiá, ktoré preberajú a opakujú témy pripravené v Kremli.



"Vidíme nový trend, že niektorí politici používajú alternatívne médiá namiesto uznávaných tradičných médií a verejnoprávnych médií," opísala situáciu.



Jourová tvrdí, že jeden príbeh šírený alternatívnymi kanálmi je obzvlášť silný a je to krátky odkaz: "Chceme mier".



"Všetci chceme mier. Ale nesmie to byť mier za cenu ústupkov. Heslo 'Chceme mier' prichádzajúce z Kremľa znamená: 'Prestaňte podporovať Ukrajinu'," odkázala komisárka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)